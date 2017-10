Els policies espanyols comencen a marxar dels hotels després de dies de polèmica

Policies espanyols marxant de Calella. Foto: Cedida per Joaquim Pujolar

El Ministeri d'Interior ha afirmat que els policies que s'allotgen en hotels on venç el contracte aniran a altres instal·lacions. En alguns d'aquests equipaments turístics, la contractació acordada acaba aquest dijous.Interior ha afegit que d'aquesta manera es culmina una primera fase del pla d'allotjament de membres de la policia espanyola i de la Guàrdia Civil, els contractes de la qual havien estat signats fins al 5 d'octubre. Un cop vençut aquest termini, a partir d'aquesta data comença una segona fase de reubicació d'agents destinats a Catalunya. Interior ha expressat la "satisfacció" pel fet que els agents hagin de deixar els allotjaments pel venciment dels contractes "i no per motius de pressió".Cal recordar que la Fiscalia Provincial de Barcelona ha ordenat obrir una investigació per un possible delicte d'odi i discriminació els casos d'expulsió dels agents de la policia espanyola i la Guàrdia Civil dels hotels de Calella i Pineda de Mar. La fiscal en cap de Barcelona, Ana M. Magaldi, ho ha encarregat al fiscal especial per delictes d'odi Miguel Ángel Aguilar que, al seu torn, ja ha sol·licitat a una unitat adscrita del cos de la policia espanyola que recull informació. L'escrit precisa que es podrien haver produït amenaces i coaccions als propietaris dels hotels per part dels ajuntaments, amb l'objectiu d'obligar-los a abandonar les instal·lacions.Ara, e l Ministeri de Defensa està preparant les instal·lacions militars de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) per si ha d'acollir els efectius de la policia espanyola i la Guàrdia Civil desplegats a Catalunya. Des de l'Agrupació de Suport Logístic 41 de l'Exèrcit de Terra, ubicada a Saragossa, s'han enviat ja dos combois (formats per 20 camions) amb material com lliteres, cuines, dutxes i taquilles.Fonts del ministeri apunten que l'objectiu és preparar la instal·lació per si és necessari acollir els cossos i forces de seguretat desplegats, després dels problemes que han tingut en alguns hotels catalans d'on els han fet fora després de les càrregues de l'1-O. El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha afirmat que els reforços policials enviats a Catalunya per l'1-O es mantindran i també ha afirmat que els policies no marxaran dels hotels on tenen contractes vigents.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)