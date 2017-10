Centenars de persones donen suport a la policia espanyola a Saragossa

Concentración a estas horas en Zaragoza en apoyo a los cuerpos de seguridad. Lo vemos en directo en #AN2 pic.twitter.com/ZavDqsEvpa — Aragón TV (@aragontv) 4 de octubre de 2017

Centenars de persones s'han manifestat aquest dimecres a Saragossa per donar suport als agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional desplaçats a Barcelona. Els manifestants s'han concentrat al voltant de la caserna de la Guàrdia Civil a la ciutat a les vuit del vespre i han cridat càntics com "Yo soy español", "Viva España" i altres en defensa de les forces de seguretat i el rei Felip VI.També s'han pogut escoltar proclames que demanaven presó per al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i altres contra la presència d'Ada Colau al pregó de la ciutat. L'alcaldessa de Barcelona té previst visitar la capital aragonesa per recollir la Medalla d'Or que el govern de la ciutat li ha atorgat, però tot apunta que la visita serà polèmica. Colau ha de recollir un reconeixement simbòlic que també rebrà l'alcaldessa de Cambrils per la resposta de les seves ciutats davant dels atacs terroristes del passat 17 d'agost.

