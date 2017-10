«Així no, Sa Majestat»: el resum d'aquest dimecres

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, durant el discurs institucional Foto: Jordi Bedmar / Govern

24 hores després del contundent missatge de Felip VI aplanant el camí a l'article 155, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha respost amb un "així no, majestat". El president ha acusat el monarca de posar-se al costat de les polítiques "catastròfiques" del PP i insistint en què és necessària una mediació per resoldre el conflicte. Des que es van saber els resultats del referèndum, la mediació internacional ha estat a l'ordre del dia. Puigdemont hi ha insistit diverses vegades i davant s'hi ha trobat la negativa, no només de l'Estat, sinó també d'Europa. Avui, en un debat extraordinari al Parlament Europeu, els grans grups han donat suport a la doctrina Rajoy. També han condemnat (amb la boca petita) la violència policial que ha ocupat portades arreu del món. El diàleg, doncs, sembla complicat.Paral·lelament, l'ofensiva judicial no s'atura i aquest matí han estat citats a declarar el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i els presidents de l'ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, per un presumpte delicte de sedició. I malgrat la judicialització i les amenaces de l'Estat, el procés també tira endavant i ja hi ha convocat el pròxim ple: serà dilluns i Puigdemont haurà de traslladar a la cambra els resultats de l'1 d'octubre.Aquí us deixem les principals notícies del dia:

