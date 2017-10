«Els policies espanyols que dormen als hotels de Lleida ens amenacen i s'encaren amb nosaltres»

Desenes d'agents de la policia espanyola encara estan a la ciutat de Lleida, en concret en diversos hotels. Segons ha pogut saber aquest diari, s'han enfrontat ja a diversos lleidatans als voltants de l'Hotel Real, un dels llocs on s'allotgen els policies, que, vestits de paisà, han desafiat i amenaçat diversos ciutadans des del passat dilluns.Una noia assegura aque a les portes de l'hotel va veure com entraven els agents, que anaven en grup, i que un dels policies se la va quedar mirant i li va fer una fotografia després de veure-li el logo d'un sindicat a la jaqueta. Vista la situació, la noia va decidir marxar del lloc juntament amb la seva parella, un fet que va encendre el policia, que va proferir insults contra els dos joves: "Valientes, venid aquí os digo! que vengáis!", cridava segons explica la noia, que posteriorment va alertar els Mossos d'Esquadra. "Vaig passar por", admet. Aquesta acció no ha estat la única, ja que els policies també han mantingut bronques amb diversos veïns en bars propers a l'hotel de l'Avinguda Blondel.​El passat dilluns, un jove va ser "caçat" per la Policia Nacional quan anava per la Rambla Ferran amb bicicleta. El noi hauria fet un gest despectiu amb la mà als policies, que van sortir de les furgones per encalçar el noi, que va ser retingut durant uns segons pels agents abans que es pogués escapolir.

