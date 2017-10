Puigdemont acusa Felip VI d'assumir les polítiques «catastròfiques» del PP

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha aprofitat el discurs institucional d'aquest dimecres al vespre per carregar contra el rei Felip VI, a qui ha acusat d'aplanar el camí per les futures mesures que prendrà el PP de cara a "acabar amb les demandes catalanes". Ha insistit que és el moment de la "mediació" per tal de resoldre el plet català, i ha considerat que ja ha rebut "propostes" en les últimes hores."El rei fa seu el discurs i les polítiques de Mariano Rajoy. Ignora els catalans que no pensem com ells, de forma deliberada, i també la violència policial que ha glaçat el cor a mig món", ha retret el president. Segons ell, el monarca "ha declinat amb duresa" el paper moderador que li atribueix la Constitució. "Només busca aplanar les decisions del govern espanyol per acabar amb les aspiracions del poble català", ha assenyalat."Així no, majestat. Vostè va decebre molta gent que l'aprecia i que esperava una apel·lació al diàleg i a la concòrdia", ha apuntat. "Protegirem el conjunt dels ciutadans i respectar les seves decisions. Tenim el compromís de respectar el diàleg. El meu Govern no es desviarà ni un mil·límetre del compromís de pau i serenor amb el qual volem fer les coses", ha dit. Ha assegurat que el moment requereix mediació, i ha apuntat que ja ha rebut "ofertes" en les "darreres hores, tot i que no les ha volgut concretar. Puigdemont ha assegurat que la resposta ciutadana serà bona quan "s'apliqui el resultat del referèndum.Fent servir el castellà, Puigdemont ha agraït el compromís de les persones que han enviat "solidaritat" cap a Catalunya. "Les autoritats espanyoles haurien d'explicar millor el que passa, sabem que el problema polític és complex, però ens consta l'esforç", ha apuntat el dirigent nacionalista. "No tenim cap problema amb les entitats i les nacionalitats. Volem seguir contribuint al desenvolupament de l'Estat", ha ressaltat. "Som una societat enormement cohesionada en la diversitat", ha insistit."Venim de dies especialment intensos marcats per vivències que ens quedaran marcades en la memòria", ha destacat Puigdemont. "Hem fet les coses amb civisme i amb pau", ha ressaltat el president de la Generalitat, que ha destacat que persones amb banderes estelades i espanyoles s'han unit "contra les càrregues de la policia" per frenar el referèndum. "Vull posar en valor l'actitud dels catalans que us vau mobilitzar ahir sense incidents, superant pors i amenaces, fidels a l'actitud pacífica", ha considerat.Segons Puigdemont, "per més violència que hi vulguin posar alguns", els catalans s'han de mantenir "com un sol poble". "Amb diferències, errors i encerts. No deixem que ens ho malbaratin els qui ens voldrien d'una altra manera", ha ressaltat el dirigent nacionalista des del Palau de la Generalitat. "Hi ha qui pretén presentar la reivindicació catalana com una cosa criminal, i que tot s'hi va perquè un poble pugui decidir. Estiguem tranquils, serens i recomfortat", manifestat Puigdemont en el discurs institucional.Es tracta de la tercera compareixença pública de Puigdemont des de dilluns. Just l'endemà de l'1-O va atendre els mitjans després d'una reunió extraordinària del Govern en què va demanar mediació internacional per resoldre el cas català i, de passada, va exigir la retirada dels agents de la Policia Nacional espanyola i la Guàrdia Civil desplaçada excepcionalment a Catalunya. La segona intervenció pública va ser en una entrevista a la BBC en què va assegurar que proclamaria la independència "en qüestió de dies".El president, si es compleix amb el calendari previst, s'explicarà dilluns a partir de les deu del matí al Parlament per explicar els resultats i les conseqüències de l'1-O. El punt 4.4 de la llei del referèndum estableix que, en cas de victòria del "sí" - és el cas -, cal procedir a la declaració de la independència.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)