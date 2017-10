L'Assemblea Nacional del Quebec condemna per unanimitat la violència de l'Estat contra l'1-O

21:17 Puigdemont acusa Felip VI d'assumir les polítiques «catastròfiques» del PP; per Oriol March i Joan Serra Carné.

21:09 Carles Puigdemont: ”Fem-nos forts en la dignitat”.

21:08 Carles Puigdemont: ”Estic segur que en els propers dies tornarem a mostrar la nostra millor cara quan haguem d'aplicar els resultats del referèndum”.

21:08 Carles Puigdemont: ”Torna a ser una irresponsabilitat no escoltar els precs de molta gent per tal que aquest conflicte s'encarrili des de la política i no de la policia”.

21:08 Carles Puigdemont: ”Pau, diàleg i acord formen part de la cultura política del nostre poble”.

21:07 Carles Puigdemont: ”Aquest moment demana mediació”.

21:07 Carles Puigdemont: ”Vull garantir als ciutadans que el meu Govern no es desviarà ni un mil·límetre del compromís de pau i serenor”.

21:06 Carles Puigdemont: ”Voldria adreçar-me a sa majestat: Així no. Vostè va decebre ahir molta gent a Catalunya que l'aprecia”.

21:05 Carles Puigdemont: ”El rei va perdre ahir una oportunitat de dirigir-se a tots els ciutadans. Ha acceptat assumir un rol inadequat”.

21:05 Carles Puigdemont: ”El rei fa seves les polítiques de Rajoy”.

21:05 Carles Puigdemont: ”El missatge que el cap d'Estat va voler adreçar a una part de la població no el podem acceptar”.

21:04 "Som un sol poble”, repeteix Puigdemont, també en castellà.

21:04 Carles Puigdemont utilitza el castellà per dirigir-se als ciutadans espanyols que han mostrat la "solidaritat" amb Catalunya.

21:04 Carles Puigdemont: ”Seguim un camí democràticament marcat per la voluntat dels ciutadans. Això hauria de ser respectat”.

21:03 Carles Puigdemont: ”Hi ha qui pensa que perseguir urnes, paperetes i votants forma part de l'estat de dret”.

21:03 Carles Puigdemont: ”No sabeu l'admiració que com a poble estem recollint arreu del món".

21:02 Carles Puigdemont: "Ens hem de sentir forts si ens mantenim units, per més violència que hi vulguin posar alguns”.

21:01 Carles Puigdemont: ”Ahir persones amb banderes d'Espanya i banderes estelades van compartir una mateixa causa, el rebuig a la violència”.

21:01 Carles Puigdemont: "El poble va demostrar ahir que està unit, que és un sol poble".

20:30 Comença del discurs del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, l'endemà de la vaga general i de les manifestacions massives arreu del país per denunciar la repressió policial de l'1 d'octubre.

20:52 El PSC desapareix de l'Ajuntament de Vic. L'únic regidor de la formació, Benjamí Dòniga, passa a ser no-adscrit. Ho explica Carles Fiter.



20:01 Vic declara Enric Millo persona «non grata» i demana la seva dimissió. Ho explica des d'Osona Carles Fiter.

19:46 «Els policies espanyols que dormen als hotels de Lleida ens amenacen i s'encaren amb nosaltres». Un testimoni explica a Àlvar Llobet el clima de tensió que es viu entre els veïns de Ponent i els agents desplaçats per l'1-O.

19:39 L'Assemblea Nacional del Quebec condemna per unanimitat la violència de l'Estat contra l'1-O. El parlament quebequès aprova una resolució en què també advoca per la mediació internacional per resoldre la qüestió catalana.



19:39 Rajoy respon a Podem que no es pot negociar amb qui planteja un "xantatge brutal a l'Estat". El president espanyol recorda a Pablo Iglesias que la Generalitat ha de "renunciar a la declaració unilateral d’independència".



19:24 Girona veta la presència d'Estat i Casa Reial als actes municipals. L'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas, assegura que el consistori no assistirà a les iniciatives que promoguin les dues institucions.



19:15 Dimissions en cadena al Senat tarragoní a causa de l'1-O. L'alcalde de Tarragona perd sis membres de l'òrgan consultiu en pocs dies. Aquest matí el batlle també ha vist com es trencava el pacte de govern amb la dimissió del fins ara conseller de Cultura, Josep M. Prats. Ho explica Jonathan Oca.

18:58 La regidora de Governació de Sant Carles de la Ràpita abandona el grup del PSC arran de la repressió de l’1-O. Conxi Vizcarro lamenta la tèbia reacció dels dirigents del PSC i del PSOE davant les càrregues policials patides, entre d'altres, pels veïns del seu poble.



18:47 ERC surt del govern de Blanes per l'actitud de l'alcalde socialista amb la celebració del referèndum de l’1-O. La decisió dels republicans afebleix l'equip encapçalat per Miquel Lupiáñez, que es queda amb el suport de vuit regidors dels 21 que formen el ple.



18:46 DOCUMENT Puigdemont es querella contra Maza pels excessos de la Fiscalia per frenar el referèndum. Per Isaac Meler i Joan Serra Carné.

18:45 Pascal condemna el discurs del líder dels liberals al Parlament Europeu. La coordinadora general del PDECat, que forma part del grup, sosté que Guy Verhofstadt ha abonat les tesis del PP. Per Oriol March.

18:44 De Kosovo a Colòmbia: els precedents de la mediació que demana Catalunya. Greus conflictes internacionals, com el d'Irlanda del Nord o l'Iraq han estat resolts o apaivagats gràcies a la intervenció de mitjancers externs. Ho explica Pep Martí.



18:43 Iceta: "Ni DUI ni 155, volem negociació". El PSC condemna la "desproporcionada actuació policial" però acusa l'independentisme de posar "en risc l'autogovern" de Catalunya. Informa Sara González.

18:41 ERC vol que l'Ajuntament de Barcelona retiri les medalles de la Guàrdia Urbana a Policia Nacional espanyola i la Guàrdia Civil. Els republicans també reclamaran en el ple municipal d'aquest divendres la dimissió de Rajoy i que el govern espanyol reconegui el mandat democràtic de l'1-O.

18:19 Metges de Catalunya es desvincula de la CESM pel “profund desacord” en la valoració de la situació catalana. El sindicat lamenta que la confederació mèdica s’hagi desmarcat de la denúncia de la repressió institucional i policial de l’Estat.

18:15 L'Ibex-35 pateix la pitjor caiguda des del Brexit tres dies després de l'1-O. El selectiu espanyol ha perdut els 10.000 punts en ple debat independentista sobre la declaració de l'estat català i la ressaca de la repressió policial.



17:47 El síndic s'ofereix per encapçalar una mediació sobre Catalunya «sense condicions». Rafael Ribó es brinda a organitzar una taula d'entesa al més alt nivell internacional, espanyol i català. Informa Jordi Bes.



17:36 REPORTATGE De Rigola a J. K. Rowling: la cultura es mulla per denunciar la repressió al sobiranisme. Degoteig de reaccions del sector cultural per donar suport al dret a decidir dels catalans. Per Esteve Plantada.



17:29 Rafael Ribó evita concretar noms, més enllà del defensor del poble i la comissió que ha impulsat el Col·legi de l'Advocacia, però avança que fins ara ha rebut "respostes en direcció positiva".

17:23 El síndic de Greuges, Rafael Ribó, anuncia que ja treballa a escala internacional, espanyola i catalana per aconseguir un diàleg "sense condicions" sobre Catalunya.

17:18 Iglesias: "La via de la mediació és desitjable i hauria de ser una prioritat per a tots els actors polítics".

17:17 Pablo Iglesias, al Congrés dels Diputats: "La reunió amb el PDECat i ERC ha anat bé. La conversa amb el president Puigdemont ha anat bé".

17:16 Puigdemont portarà dilluns al ple del Parlament l'aplicació del resultat de l’1-O. Junts pel Sí i la CUP acorden la compareixença del president perquè valori les "conseqüències" de la votació en virtut de l'article 4 del referèndum, que recull la declaració d'independència amb el triomf del “sí”. Informa Sara González.