Rajoy respon a Podem que no es pot negociar amb qui planteja un «xantatge brutal a l'Estat»

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha respost aquest dimecres la proposta de mediació impulsada per Pablo Iglesias. Rajoy ha advertit el líder de Podem que el president de la Generalitat "el que ha de fer és renunciar a la declaració unilateral d’independència". Segons fonts de la Moncloa, durant la conversa telefònica que tots dos han mantingut aquest dimecres, Rajoy ha apuntat que la independència "no és negociable" i que "no es pot tractar amb els qui plantegen un xantatge tan brutal a l’Estat".Pablo Iglesias, líder de Podem, ha ofert el seu partit com a plataforma per trobar vies de mediació destinades a que Carles Puigdemont i Mariano Rajoy puguin establir espais de diàleg "amb persones de la seva confiança". En una roda de premsa al Congrés dels Diputats acompanyat dels pesos pesants d'Units Podem i d'En Comú Podem, Iglesias ha assegurat que hi ha "actors de la societat civil" que estan disposats a fer de mediadors entre l'Estat i la Generalitat."Existeix un clamor a Catalunya i a Espanya per trobar camins de diàleg", ha destacat Iglesias, que ha demanat que en aquesta situació cal "esforçar-se per obrir canals". El cap de files de Podem ha trucat a Puigdemont per explicar-li la iniciativa i també s'ha reunit amb dirigents d'ERC i el PDECat al Congrés dels Diputats.El dirigent de la nova esquerra també s'ha posat en contacte amb Rajoy, a qui ha fet la proposta de mediació. Segons Iglesias, cap dels dos presidents li ha respost amb una negativa. Puigdemont i el líder del PP no es reuneixen des de l'11 de gener El portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, s'ha sumat a la proposta de la mesa de partits impulsada per Podem i ha considerat que "seria bo" que es creés una taula per pactar mediadors que puguin resoldre el conflicte entre Catalunya i Espanya, i lamentat, que si el PP s'hi nega, seria "un mal servei". El dirigent republicà considera "interessant" la iniciativa i ha advertit que els mediadors haurien de ser persones "de rellevància", així com ha afirmat que ERC està oberta al diàleg, però assumint dues realitats que considera palpables: d'una banda, que el referèndum s'ha celebrat, ha aconseguit un resultat "evident" i que el Parlament té un mandat clar, i de l'altra, que l'executiu de Rajoy no accepta cap d'aquestes premisses.Per això considera que, ara mateix, una mesa de negociació política seria "molt difícil" que alguna de les dues parts l'acceptés, i és per això que ha opinat que "seria bo" que hi hagués una taula prèvia on es poguessin pactar mediadors. Tardà no ha amagat que la proposta és "poca cosa", però ha afegit que, de la mateixa manera, "és molt important" i, en aquest sentit, ha destacat que tots els grups presents a la mesa de partits han estat d'acord amb la proposta. "Faltava el PSOE", ha afegit, "però crec que ho podrien acceptar".Al seu torn, el PDECat avala la proposta de mediació i reconeix que, en cas de concretar-se, obriria un "escenari nou". Fonts del grup al Congrés apunten que seria positiu que prengués forma abans de dilluns, el dia escollit perquè Puigdemont comparegui al Parlament amb la incògnita de si declararà la independència. Les mateixes fonts no proposen cap nom i veurien com a possibilitat que fos l'Església qui pogués liderar la mediació -el vicepresident català, Oriol Junqueras, s'ha reunit amb l'arquebisbat de Barcelona , que també es va trobar amb Mariano Rajoy i la seva número dos, Soraya Sáenz de Santamaría-. "Pot ser qualsevol persona o institució", apunten.Des del partit es veu com una sortida per "rebaixar la tensió" i recorden que el mateix Puigdemont ja va llençar la proposta dilluns , després de l'1-O. Des del partit també han criticat el discurs del rei Felip VI i troben a faltar alguna referència als ferits "i als dos milions de votants" al referpendum. Les mateixes fonts asseguren que, tot i veure bé la mediació, "la posició de fons no ha canviat" i que el Govern ha d'aspirar, com a mínim, a aconseguir un referèndum pactat.

