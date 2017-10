Girona veta la presència d'Estat i Casa Reial als actes municipals

L'Ajuntament de Girona ha vetat la presència de representants de l'Estat i la Casa Reial als actes municipals i tampoc assistirà als que organitzin tant ells com tercers; és a dir, els de la Fundació Princesa de Girona (FPdGi). L'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas, ha signat dos oficis aquest dimecres, on dona instruccions a totes les àrees del consistori perquè el trencament institucional sigui un fet. L'alcaldessa assegura que ha pres la decisió perquè és un acte de "dignitat institucional".A més, Madrenas ja ha avançat que l'Ajuntament farà arribar al monarca Felip VI els vídeos i documents on es veu "l'actuació salvatge" de la policia espanyola i la Guàrdia Civil el passat 1-O. Els dos oficis que l'alcaldessa ha signat aquest dimecres –un referit a l'Estat i l'altre, a la Casa Reial- fan la mateixa exposició de motius per justificar el trencament institucional. Els escrits recorden "la duríssima repressió policial" que hi va haver diumenge durant el referèndum, en què policia i Guàrdia Civil van ocupar col·legis electorals "amb estratègia militar".Al text, l'Ajuntament subratlla que les càrregues policials es van ordenar "sense cap criteri de proporcionalitat" davant "centenars de persones que defensaven pacíficament el dret a vot". "Es van disparar projectils, es van produir agressions físiques de tota mena i es va atemorir durant tot el dia la població", diuen els oficis. A partir d'aquí, tot i que les mesures que ordena l'alcaldessa siguin les mateixes, els oficis canvien el text. El que fa referència a l'Estat critica que tant el seu delegat a Catalunya, Enric Millo, com altres membres de la Moncloa, defensessin que l'actuació policial va ser "proporcionada" , mostrant un "respecte nul" cap als gironins.El que fa referència a la Casa Reial, per contra, critica durament el discurs del Rei Felip VI. Li retreu que no condemnés en cap moment "la violència salvatge" i que tampoc fes "cap referència als ferits" –a Girona, n'hi va haver 134- ni cap "apel·lació al diàleg", per centrar-se "exclusivament en un atac a les institucions catalanes". Per Madrenas, ahir el monarca va prendre una "clara posició partidista", cosa que "fa que quedi exclòs de la seva legitimitat com a cap d'Estat".Per tot plegat, l'alcaldessa de Girona pren la decisió de vetar la presència dels representants de l'Estat, la policia espanyola, la Guàrdia Civil i els membres de la Casa Reial als actes que organitza el consistori. De fet, els oficis subratllen que no se'ls convidi a cap. En paral·lel, l'alcaldessa tampoc assistirà en nom de l'Ajuntament a cap acte que organitzin directament ells o bé tercers, però on Estat i Casa Reial hi prenguin part. És a dir, en aquest darrer cas, els de la Fundació Princesa de Girona (FPdGi), que cada final de juny celebra la festa dels seus premis anuals a l'Auditori-Palau de Congressos.L'ofici que fa referència a la Casa Reial es farà arribar ara al Rei Felip VI. Però a la Zarzuela, el text no s'hi enviarà sol. Madrenas ha avançat que s'acompanyarà amb vídeos i fotografies que mostren "l'actuació salvatge de les forces policials contra la població civil". Els dos oficis es faran arribar també a l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a l'Associació Catalana de Municipis (ACM), perquè puguin servir de model a altres consistoris que vulguin emprendre iniciatives semblants.Madrenas ha deixat clar que, a partir d'ara, l'Ajuntament de Girona trenca relacions institucionals amb l'Estat, les seves forces i cossos de seguretat, i la Casa Reial. Més enllà d'això, però, ha demanat no avançar esdeveniments sobre altres afers (per exemple, la cessió de l'Auditori per als Premis FPdGi) i ha dit que, tot i que "les relacions són les que són", hi ha temes de ciutat que es continuaran tractant amb l'Estat (com ara la reposició del parc Central).Pel què fa al nom de la FPdGi, Madrenas ja ha dit que ella no és ningú per demanar a la Fundació que canviï el nom de l'entitat, perquè és privada i pot anomenar-se "com li doni la santíssima gana". A més, també ha recordat que el consistori no pot retirar el títol a la infanta Elionor, perquè és a la Casa Reial a qui correspon decidir-ho.

