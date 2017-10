Iceta: «Ni DUI ni 155, volem negociació»

"Ni DUI, ni 155: negociació". Aquesta és el posicionament que ha fixat el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, davant tots els alcaldes reunits aquest dimecres d'urgència a la seu nacional del partit. Els socialistes catalans intenten obrir-se pas entre l'onada repressiva i suspensió de l'autonomia instigada pel govern espanyol i la declaració unilateral que negocien els independentistes. Això sí, fent costat al tancament de files del PSOE en la defensa de "l'estat de dret" i sense obrir cap escletxa a acceptar un referèndum acordat.Són molts els dirigents del PSC que fora de micròfons expressen la seva preocupació pel fet que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, no plantegi a hores d'ara una moció de censura per desallotjar Mariano Rajoy de la Moncloa. El principal escull: per fer-la, caldrien els vots dels partits independentistes que en aquests moments posen sobre la taula la declaració d'independència, un fet que fa que hi hagi un altre sector d'aquest espai que no veu viable la moció de censura si el Govern no hi renuncia. Sánchez està situat precisament en aquesta tessitura. En part perquè bona part del PSOE no està disposat a acceptar una moció de censura de la mà de Podem que impliqui també acceptar el dret a decidir dels catalans.Aquesta situació de "paràlisi" és el que més preocupa dirigents del PSC, que aquest dimecres han tornat a denunciar, un cop més, que en les últimes setmanes han estat "assenyalats" per l'independentisme per no donar suport a l'1-O. "Ens hem de moure, però el PSOE està atrapat", diu un dels dirigents dels socialistes catalans. "No podem fer una moció de censura de la mà de qui vol fer una declaració d'independència", assegura una altra dirigent. Els dos posicionaments dibuixen la disjuntiva en la qual es troben a hores d'ara els socialistes."No ens agradaria que el temps ens portés al desastre. Nosaltres no volem que guanyin ni uns ni altres, volem que empatin i que empatitzin per fer una sola societat, un sol poble", ha entonat Iceta durant el seu discurs davant d'uns alcaldes que han exhibit la seva preocupació per la situació. Si cal, ha dit, ell mateix s'ofereix de mediador. El líder del PSC no ha volgut deixar cap ombra de dubte sobre la seva condemna a la "contundent i desproporcionada actuació policial" de l'1-O. "El pitjor és que era innecessària", ha afegit. A partir d'aquí, ha insistit que demanaran explicacions al Congrés dels Diputats. "Si una autoritat policial s'equivoca, és ella qui ha d'assumir responsabilitats. I si una actuació individual no s'ajusta a la llei, també ha de respondre davant de la justícia", ha dit.Malgrat tot, Iceta considera que la responsabilitat de la situació d'emergència d'aquests moments recau sobretot en els partits independentistes. "El trencament amb la legalitat vigent que va imposar la majoria independentista al Parlament és el que està posant en risc avui les nostres institucions d'autogovern", ha sentenciat. Unes institucions que, ha dit, mai havia pensat que "arribarien a estar millor defensades per institucions no estrictament catalanes".El PSC ha repetit com un mantra que el "diàleg, la negociació i el pacte" és l'única sortida. Iceta ha lamentat que tot apunta que en el ple del pròxim dilluns, quan el president Carles Puigdemont posarà sobre la taula l'aplicació del resultat de l'1-O, es cometrà el mateix "error" que en el ple del 6 i el 7 de setembre, quan es van aprovar les lleis del referèndum i de desconnexió. "No hi ha una majoria de catalans que avalin la independència", ha insistit. Ha recordat que les persones que van votar el passat diumenge són els mateixos 2,2 milions que van avalar la independència a les eleccions del 2015 i a la consulta del 9-N. "Són molts i els respectem, però no són majoria i no podem acceptar que una minoria imposi el seu desig a la majoria. No en el nostre nom, no es pot trencar així de la societat catalana. No es pot bastir una nova república amb uns fonaments tan fràgils", ha etzibat Iceta.

