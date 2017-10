Podem s'ofereix per obrir canals de mediació entre Puigdemont i Rajoy

18:15 L'Ibex-35 pateix la pitjor caiguda des del Brexit tres dies després de l'1-O. El selectiu espanyol ha perdut els 10.000 punts en ple debat independentista sobre la declaració de l'estat català i la ressaca de la repressió policial.



17:47 El síndic s'ofereix per encapçalar una mediació sobre Catalunya «sense condicions». Rafael Ribó es brinda a organitzar una taula d'entesa al més alt nivell internacional, espanyol i català. Informa Jordi Bes.



17:36 REPORTATGE De Rigola a J. K. Rowling: la cultura es mulla per denunciar la repressió al sobiranisme. Degoteig de reaccions del sector cultural per donar suport al dret a decidir dels catalans. Per Esteve Plantada.



17:29 Rafael Ribó evita concretar noms, més enllà del defensor del poble i la comissió que ha impulsat el Col·legi de l'Advocacia, però avança que fins ara ha rebut "respostes en direcció positiva".

17:23 El síndic de Greuges, Rafael Ribó, anuncia que ja treballa a escala internacional, espanyola i catalana per aconseguir un diàleg "sense condicions" sobre Catalunya.

17:18 Iglesias: "La via de la mediació és desitjable i hauria de ser una prioritat per a tots els actors polítics".

17:17 Pablo Iglesias, al Congrés dels Diputats: "La reunió amb el PDECat i ERC ha anat bé. La conversa amb el president Puigdemont ha anat bé".

17:16 Puigdemont portarà dilluns al ple del Parlament l'aplicació del resultat de l’1-O. Junts pel Sí i la CUP acorden la compareixença del president perquè valori les "conseqüències" de la votació en virtut de l'article 4 del referèndum, que recull la declaració d'independència amb el triomf del “sí”. Informa Sara González.

17:15 Colau convoca els cònsols europeus a Barcelona per buscar una mediació després de l’1-O. L'alcaldessa de Barcelona es reunirà aquest dijous amb els representants de països de la Unió Europea per cercar una intervenció comunitària al xoc entre Estat i Generalitat. Informa Joan Serra Carné.

17:02 Pisarello reclama la mediació de la Unió Europea en la qüestió catalana. El primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, en una entrevista a la BBC, ha demanat a Europa "un paper més actiu" i ha tornat a exigir la dimissió de Mariano Rajoy.

16:58 Empitjora l'estat de salut de l'home que va patir un infart després de la càrrega policial a Lleida. L'home, de 70 anys, té un hematoma al cap a causa dels cops rebuts. Informa Àlvar Llobet.

16:30 Defensa envia 20 camions de l'exèrcit per donar suport logístic a la policia espanyola. El ministeri de defensa prepara les instal·lacions militars de Sant Boi per si ha d'acollir els policies desplegats a Catalunya.

16:02 Acaba el debat sobre Catalunya al Parlament Europeu, en el qual les tres grans famílies polítiques han fet costat a Rajoy. Només les forces minoritàries, com els Verds i l'esquerra unitària, han assegurat que la qüestió catalana no és un afer intern i Europa ha d'intervenir.

16:04 Les tres grans famílies europees fan costat a Rajoy contra Catalunya; per Pep Martí i Oriol March.

15:54 Continua el debat al Parlament sobre la qüestió catalana. Marcel de Graff (Europa de les Nacions i Llibertat): "La violència no pot formar part de la política"

15:58 L'escola Nostra Llar de Sabadell agraeix a la ciutadania el suport rebut després de l'assalt policial. El centre ha emès un comunicat en què trasllada el més sentit agraïment.

15:53 La líder dels Verds, Ska Keller, afirma que la qüestió catalana és un "afer europeu" que requereix diàleg i negociació.

15:37 R.A. Legutko, del Grup Reformista Conservador, etziba contra el govern Rajoy: "Tenim dues vares de mesurar".

15:32 Debat al Parlament Europeu sobre Catalunya. Igual que el PPE, el socialista Gianni Pitella rebutja el referèndum i defensa "una Espanya unida i forta".

15:26 Ballesteros, alcalde de Tarragona, no veu perillar el «pacte de ciutat» amb la dimissió de Prats, informa Jonathan Oca. El regidor d'Units per Avançar ha presentat la seva dimissió aquest dimecres però assegura que seguirà donant estabilitat al govern format per PSC i PP.

15:30 Cultura habilitarà un sistema per recollir vídeos i fotos per documentar l'1-O. Les Biblioteques de Catalunya demanen als usuaris conservar el material audiovisual per "preservar la memòria".



15:25 Els portaveus dels dos grans partits europeus escometen contra el referèndum. Ara és Gianni Pitella, del Grup Socialista: Una DUI és inacceptable".

15:22 El portaveu del PPE, Manfref Weber, assegura que "el diàleg s'ha de fer dins del marc legal espanyol". "El referèndum és il·legal", diu.

15:22 Parla el portaveu del PPE, Manfred Weber, aliat del govern de Mariano Rajoy: "A Espanya es garanteixen els drets".

15:10 Debat sobre Catalunya al Parlament Europeu enmig d'una forta tensió, informa Pep Martí.

15:06 Una comissió mediadora demana la retirada de la policia espanyola i frenar la unilateralitat. El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona encapçala una taula amb sindicats, patronal i entitats de la societat civil per intervenir entre Catalunya i Espanya.

14:54 Desinformació a les xarxes socials o la propaganda de la por, per Karma Peiró.«Els rumors corren lliurement per Internet amb la intenció de crear alarma social perquè la gent no surti al carrer. Abans de reenviar als coneguts, cal fer-se unes preguntes lògiques».

14:52 Cuixart adverteix l'Audiència Nacional que seguirà cridant a la mobilització permanent, per Oriol March. El president d'Òmnium Cultural signa la citació per sedició a la seu de l'entitat i recorda que va demanar als manifestants del 20 de setembre que marxessin a casa.

14:35 Agents de la policia espanyola desplaçats a Catalunya es traslladen uns dies a Saragossa per les festes del Pilar. Es tracta principalment dels efectius allotjats a Pineda de Mar i està previst que tornin quan s'acabin les celebracions.

14:34 Alfonso Guerra aposta per enviar l'exèrcit a Catalunya davant el «cop d'estat» del Govern. L'exvicepresident i exdirigent socialista advoca per aplicar l'article 155 de la Constitució, titlla TV3 de "fastigosament sectària" i planteja la dissolució dels Mossos per "traïció".

14:33 Ballesteros es queda formalment sense majoria absoluta a Tarragona. El regidor d'Units per Avançar presenta la dimissió per l'1-O però seguirà donant suport a temes importants per la ciutat. Informa Jonathan Oca.

14:30 La policia espanyola suspèn l'expedició del DNI als ajuntaments per «seguretat». La instrucció no té "contingut polític", però està motivada per la situació dels últims dies, segons fonts del cos.

14:24 El Telenotícies vespre de TV3 va aconseguir aquest dimarts al vespre el seu rècord d'audiència, amb més d'un milió d'espectadors i el 41,5% de quota de pantalla. L’edició d'ahir del TNTV3 migdia, la més vista de la història (1.032.000 espectadors, 41,5%) #AturadaTV3 👉 https://t.co/fO6OIEX9nv pic.twitter.com/Q9cJOdiEXI — TV3.cat (@tv3cat) 4 d’octubre de 2017

14:04 Josep M. Prats trenca el pacte de la tranquil·litat a l'Ajuntament de Tarragona. El regidor d'Units per Avançar ha presentat la seva dimissió aquest dimecres i deixa l'alcalde Fèlix Ballesteros formalment sense la majoria absoluta.

14:04 Piqué: «Un independentista no està contra Espanya, només vol un país propi». El jugador referma el seu compromís amb la selecció espanyola i demana diàleg per resoldre el conflicte català.

13:57 Jordi Cuixart assegura que "no reconeix" el delicte de sedició i avisa l'Audiència Nacional que Òmnium Cultural seguirà cridant a la mobilització permanent.

13:55 EN DIRECTE El president d'@omnium, Jordi Cuixart, signa la citació de l'Audiència Nacional per declarar divendres https://t.co/coElRMW1BH pic.twitter.com/89oNlRwcV5 — NacióDigital (@naciodigital) 4 d’octubre de 2017

13:47 El PSC vol que el ple municipal de Barcelona d'aquest divendres condemni la "desproporcionada actuació policial" de diumenge per evitar el referèndum. Reclama als grups que avalin la comissió del Congrés sobre Catalunya i proposa una cimera de partits catalans per tancar un acord ampli.

13:17 Cuixart adverteix l'Audiència Nacional que seguirà cridant a la mobilització permanent, per Oriol March. El president d'Òmnium Cultural signa la citació per sedició a la seu de l'entitat i recorda que va demanar als manifestants del 20 de setembre que marxessin a casa.

13:28 Tots els efectes del missatge (amenaçador) de Felip VI; l'anàlisi de Joan Serra Carné. El discurs del rei, carregat de termes bel·ligerants i aplaudit pel bloc unionista, habilita el govern espanyol per aplicar la suspensió de l'autonomia. Sense fer concessions al diàleg i obviant la repressió, el monarca certifica que no considera espanyols els catalans compromesos amb l'1-O

13:16 VÍDEO Iñaki Gabilondo: «El rei, al caire del precipici després del discurs d'ahir». El periodista reflexiona sobre les dures paraules del monarca contra el Govern.

13:16 Ciutadans demana a Rajoy que "no ho dubti més" i apliqui l'article 155 perquè es facin eleccions a Catalunya.

13:13 El lehendakari Íñigo Urkullu envia una carta al president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, en la qual demana a Europa que s'impliqui en el cas català. També s'ofereix com a possible mediador entre les parts.

13:00 Albiol: "Els únics ultres que he vist són els que van ocupar la seu del PP".

12:56 Xavier García Albiol: "L'ús de la força és la manera de garantir el respecte a la democràcia". Informa Sara González, des del Parlament.