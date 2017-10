La falsa abraçada d'un Guàrdia Civil i l'amo d'un hotel de Calella que emet Antena 3

NO.



El señor del vídeo que abraza al guardia civil no es dueño de un hotel de Calella que tiene que expulsarlos.



👇🏾👇🏾👇🏾 pic.twitter.com/Z5aBEwvnM9 — MALDITO BULO (@malditobulo) 4 de octubre de 2017

Un guardia civil se abraza con el dueño del hotel que se ve obligado a abandonar #HeridasDelProcesA3N https://t.co/wCesiI4LyQ pic.twitter.com/xAIKGEcGUd — Antena3Noticias (@A3Noticias) 3 de octubre de 2017

NO.

El supuesto infiltrado en las manifestaciones de la huelga no es policía.

Es independentista, se llama Pep Escobedo y lo ha desmentido pic.twitter.com/KaOOGWoVux — MALDITO BULO (@malditobulo) 3 de octubre de 2017

El compte "Soy de derechas" va compartir aquest dimarts un vídeo en el qual es podia veure un home molt emocionat que abraçava un Guàrdia Civil. El compte espanyolista assegurava que es tractava de l'amo d'un dels hotels de Calella, que estava plorant d'emoció davant d'un Guàrdia Civil a qui es veia forçat a fer fora del seu establiment. "Això no sortirà a la televisió, així que feu retuit", assegurava el compte. La xarxa va respondre i, en el moment d'escriure aquest article, el vídeo ha estat compartit més de 17.000 cops.Mitjans com OK Diario, La Razón i Antena 3 es van fer aviat ressò de la notícia i també La Sexta Noticias va demanar permís per emetre el vídeo. Antena 3, de fet, va obrir un dels seus especials informatius sobre Catalunya amb aquest vídeo. La informació, però, és falsa. Tal com ha informat Maldito Bulo , un mitjà de fact-checking que es dedica a contrastar informacions enganyoses, l'home que apareix al vídeo no és l'amo de cap hotel de Calella. Es tracta d'un veí de Lleida que es va apropar a una caserna de la Guàrdia Civil per agrair-los els seus serveis, segons han confirmat les forces de seguretat espanyoles.Aquests dies, l'agitació política i la gran quantitat d'informacions sense contrastar que es difonen a través de Whatsapp han fet que Maldito Bulo hagi hagut de desmentir diverses informacions sobre el procés. Per exemple, han desmentit la carta apòcrifa d'Isabel Coixet que circula per Whatsapp o la informació falsa que assegura que un policia espanyol va morir mentre estava destinat a Barcelona.Maldito Bulo també ha negat que hi hagués un policia infiltrat vestit de groc a la manifestació de l'aturada de país. El fals acusat es diu Pep Escobedo i va trucar a Catalunya Ràdio per explicar que no era pas policia, i que era independentista. Bombers per la Independència va fotografiar-se amb ell i va demanar vigilar amb els rumors perquè, per culpa del fals missatge que circulava per Whatsapp, l'home ho havia passat "molt malament".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)