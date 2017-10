Madrid aguanta la respiració mentre a Catalunya es cuina la DUI

José Antonio Zarzalejos. Foto: Europa Press

"Cap dels dos interlocutors, Rajoy i Puigdemont, té avui capacitat per negociar"

Javier Aroca, una mirada diferent sobre Catalunya. Foto: Youtube

"És deplorable que el rei actuï així, amb el que ens ha costat la seva educació"

Raúl del Pozo. Foto: Youtube

"Hi ha tot un corrent al PP que es pregunta si Rajoy s'atrevirà a aplicar el 155"

Fernando Ónega, en una imatge d'arxiu. Foto: Europa Press

"Un pacte de PP, PSOE i Ciutadans no resoldrà res. El conflicte és amb Catalunya"

Madrid és aquests dies una ciutat excitada. Les soflames incendiàries contra Catalunya assolen els principals rotatius i de les tertúlies sorgeixen missatges de duresa amb Catalunya. Un "¡A por ellos!" polític i mediàtic s'estén per l'Espanya oficial i ha aconseguit que faci forat en sectors de la ciutadania. En algunes cases llueix la bandera espanyola. Però alhora, no hi ha unanimitat. L'1-O, mentre a Catalunya molts ciutadans intentaven votar, hi va haver una concentració en favor del dret a decidir que va omplir la Puerta del Sol.El discurs del rei Felip VI ha deixat molt clar que des de l'Estat no es farà cap signe d'obertura, per petit que sigui, davant del que es veu com una insurrecció institucional i social. És difícil tenir en l'àmbit mediàtic madrileny una mirada diferent de l'oficial sobre la situació política a Catalunya. Hem parlat amb José Antonio Zarzalejos, Fernando Ónega, Javier Aroca i Raúl del Pozo, quatre periodistes que són bones antenes del que es cou per Madrid, perquè ens expliquin com ho veuen tot plegat.Pel periodista José Antonio Zarzalejos, després del que va passar l'1-O, "el govern espanyol es troba en situació posttrauma. És conscient que ha manejat malament el dispositiu policial". L'actuació policial "ha deixat la imatge d'Espanya pel terra. Només cal llegir els diaris britànics i alemanys. Aquelles imatges, en una economia que és la quarta de la Unió Europea, danyen la reputació d'Espanya". Per Zarzalejos, les imatges de la intervenció policial "no són digeribles, era com un xoc entre un Estat que utilitza estris propis d'un poder antic, del segle XIX, i una gent del segle XXI".Què passarà? La seva posició crítica envers l'actuació de les forces d'ordre espanyoles no el fa ser comprensiu amb la Generalitat: "Si el Govern català porta les coses al límit, Rajoy recorrerà a l'article 155 i hi haurà una suspensió del Govern i noves eleccions autonòmiques".Zarzalejos no creu que es pugui produir una negociació: "Si la Generalitat es tanca en independència sí o sí, és impossible". També considera que "cap dels dos principals interlocutors, Mariano Rajoy i Carles Puigdemont, té en aquests moments capacitat per negociar". Però adverteix de fer-se il·lusions amb l'escena internacional: "La UE i les cancelleries poden ser exigents amb Rajoy perquè dialogui, però ho seran més amb Puigdemont si opta per una via unilateral".Periodista moderat, amb bons contactes amb el PP, creu que "la sortida a la pitjor crisi constitucional de la democràcia vindrà de l'esquerra. No d'una moció de censura, sinó d'unes noves eleccions generals, probablement el primer trimestre del 2018".En una posició diferent a la de Zarzalejos hi ha el periodista i advocat Javier Aroca. Es confessa deprimit com a demòcrata. Parlem amb ell poques hores després del discurs del monarca, que l'ha trasbalsat: "El rei ha unit el seu destí al PP. Ha estat decebedor. El seu pare, la nit del 23-F, va aconseguir que molts que no érem gens monàrquics, li reconeguéssim el seu mèrit. Ara, Felip VI s'ha allunyat de molts sectors". I s'exclama: "És deplorable que actuï així amb el que ens ha costat la seva educació". Cita Norberto Bobbio, qui parlava d'un estat que es veu i un altre que no: "El rei és la cúpula de tot un entramat de poders fàctics dels quals ell és només el rostre visible".Aroca condemna en els termes més durs l'actuació repressiva policial: "A més de brutal, va ser molt poc intel·ligent. No es pot dir que obeïen ordres del jutge perquè un operatiu policial el decideixen els comandaments. No entenc com és que han nomenat un coordinador policial per això. Tampoc s'ha fet una bona organització de l'estada de tants milers d'agents".Javier Aroca, que mostra simpatia pel sobiranisme i ha mantingut posicions coratjoses en espais mediàtics espanyols, creu que "cap posició extrema té sentit ara. Crec que anar a una DUI pot sortir molt car. Només servirà per donar carnassa a Madrid. Per mi, el millor seria que Puigdemont convoqués unes eleccions, guanyaria temps, es blindaria i probablement el sobiranisme incrementaria el seu suport i podria exigir un referèndum vinculant".Molt crític amb el procés sobiranista, Raúl del Pozo afirma que "coma demòcrata, rebutjo l'actuació policial. Veure la policia abraonant-se contra gent desarmada és abominable". Tot seguit, però, matisa i destaca que, malgrat el gran operatiu la gent que va sortir al carrer, "cal felicitar-se que no va haver-hi més desgràcies".Del Pozo creu que la posició de Mariano Rajoy s'ha afeblit: "Dins del Partit Popular cada cop són més els qui el censuren. Hi ha tot un corrent al PP que es pregunta: s'atrevirà a aplicar l'article 155?". Segons el periodista, hi ha una possibilitat alta que Rajoy es trobi desestabilitzat des de dins del seu mateix partit.El periodista Fernando Ónega no amaga la seva desolació davant el panorama. A la pregunta de quina solució pot haver, respon en gallec: "Algú té una solució?". Ónega afirma que "els tres partits constitucionalistes, el PP, el PSOE i Ciutadans poden negociar i arribar a un pacte sobre el que vulguin, però això no resoldrà res, ja que el conflicte és a Catalunya". Ónega es fa preguntes: "I amb qui s'ha de pactar? Amb les entitats ANC i Òmnium? Perquè són elles les que han agafat el protagonisme. I sobre quins termes?".Sobre les càrregues policials, afirma que "la imatge va ser negativa", però recorda que "alemanys i francesos no són els més indicats per ser crítics amb la duresa d'operacions policials". Però admet que no és el mateix escometre contra un grup antiglobalització que vol boicotejar una cimera internacional que fer-ho contra persones que fan cua per votar. Ha detectat, com Del Pozo, que dins del PP Rajoy ha vist incrementar els seus enemics interns, no només dels qui voldrien que actués amb duresa, sinó d'alguns que voldrien que fes un gest d'obertura, "gent que pot estar propera a les tesis de l'exministre Garcia-Margallo". A pocs dies del ple del Parlament que pot aprovar una DUI, amb l'impacte de la violència policial l'1-O, a Madrid tots aguanten la respiració.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)