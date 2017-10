Puigdemont portarà dilluns al ple del Parlament l'aplicació del resultat de l'1-O

L'independentisme prepara el terreny per aplicar el resultat de l'1-O. Junts pel Sí i la CUP han sol·licitat aquest dimecres la compareixença del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en un ple del Parlament el pròxim dilluns perquè expliqui com i amb quin calendari es farà efectiu el resultat del referèndum.La decisió ha estat aprovada després de dues reunions de la mesa i de la junta de portaveus d'alt voltatge, especialment després de les càrregues policials del passat diumenge, de l'amenaça de suspensió de l'autonomia que sobrevola la Generalitat i el risc de detencions; però també per la declaració unilateral d'independència, que tensiona encara més la relació amb l'oposició.El president compareixerà dilluns per valorar les conseqüències de l'1-O i en virtut de l'article quatre de la llei del referèndum, que recull la proclamació d'independència per part del Parlament en l'escenari del triomf del sí. Amb tot, Junts pel Sí reconeixen que a hores d'ara encara no se sap el format de la compareixença ni si es farà estrictament la declaració d'independència o bé si aquesta haurà de ser votada o no pel Parlament.Aquest és un punt que, de fet, genera discrepàncies. La llei del referèndum estableix que, un cop la Sindicatura Electoral proclama els resultats, si guanya el sí el Parlament ha de fer una "sessió ordinària per efectuar la declaració formal d'independència, concretar els seus efectes i iniciar el procés constituent". D'entrada, però, la Sindicatura es va dissoldre per les amenaces de l'estat espanyol. En aquests moments, i a petició de la CUP, s'està negociant si es restitueix o no aquest ens.D'entrada, una compareixença del Parlament no suposa que hagi de derivar en una votació. Però, formalment, una declaració del Parlament obliga reglamentàriament a tenir unanimitat de tots els grups. És evident que no existeix en aquest cas, amb la qual cosa una de les possibilitats és que dos grups -en aquest cas Junts pel Sí i la CUP- invoquessin l'article 81.3 del reglament del Parlament per alterar l'ordre del dia i votar una proposta de resolució per declarar la independència que es desconeix si hauria de recaure o no en la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Malgrat tot, hi ha un altre sector de l'independentisme que veuria incongruent que el ple votés allò que ja ha decidit la ciutadania en "un referèndum vinculant".Sigui com sigui, el PSC ja ha anunciat que recorrerà al Tribunal Constitucional, mentre que el PP parla de "cop d'estat" i Ciutadans demana eleccions.

