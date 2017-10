El síndic es postula per encapçalar una mediació sobre Catalunya «sense condicions»

El síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha anunciat aquest dimecres que també ha endegat moviments de mediació sobre Catalunya , els quals se sumen als que ja han transcendit les darreres hores. Ribó s'ha ofert com a mediador i ja treballa a escala internacional, espanyola i catalana per aconseguir un diàleg "sense condicions" sobre Catalunya i que parteixi "d'un punt zero", però sense que cada part deixi de banda les seves formulacions, ha remarcat en roda de premsa.Malgrat que treballa en tres nivells, ha apel·lat especialment "a la responsabilitat institucional arreu de l'Estat espanyol" per trobar una sortida dialogada després del referèndum. Després del discurs de Felip VI, considera que "totes les instàncies de l'Estat, per més altes que siguin, haurien de conjugar, practicar i facilitar quelcom tan clar com és el diàleg", però ha evitar valorar directament les paraules concretes del rei.A parer del síndic, "no es pot perdre dies" per iniciar el diàleg. Ha evitat concretar amb qui està fent els contactes, però ha insistit que són "al més alt nivell" i que el seu treball per domentar el diàleg fins ara ha tingut "respostes en direcció positiva". Sí que ha citat el defensor del poble espanyol, Francisco María Fernández, i la iniciativa que el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) ha presentat aquest mateix dimecres d'una comissió mediadora.Ribó ha celebrat que, en el debat sobre Catalunya del Parlament europeu, una de les afirmacions més fermes ha estat "aquest clam pel diàleg democràtic obert a totes les parts". En opinió del síndic, "seria incomprensible sota qualsevol excusa de l'ordenament legal que es barrés el pas al diàleg", i recorda que en l'article 4 de la llei 24/2009 es preveu, entre les competències del síndic, promoure funcions de mediació.La proposta de Ribó arriba el mateix dia en el qual l'ICAB també ha fet un pas endavant i ha encapçalat la creació d'una comissió independent amb sindicats, patronal i entitats de la societat civil que faci de mediadora entre les institucions catalanes i el govern espanyol amb la voluntat de trobar una sortida pactada. A més, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha convocat aquest dijous els cònsols europeus a la ciutat per buscar una mediació A més, i segons ha avançat TV3, el Govern vol que l'Arquebisbat de Barcelona i l'Abadia de Montserrat facin de mediadors per buscar una sortida al conflicte amb l'Estat. Fonts de l'Abadia de Montserrat, consultades per, diuen que "no tenen cap coneixement ara mateix d'aquest contacte". El mateix exposen fonts de l'Arquebisbat contactades per aquest diari, que sí que ha pogut confirmar una reunió del vicepresident Oriol Junqueras amb autoritats religiosos de l'Arquebisbat en les últimes hores.També han transcendit contactes entre membres del Govern i l'Arquebisbat de Barcelona, també s'ha fet públic un contacte entre el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i els cardenals de la capital catalana, Juan José Omella, i de Madrid, Carlos Osoro. Tal com han avançat diversos mitjans, la trobada es va produir a la Moncloa aquest dimarts, després d'una petició del president espanyol.

