Les tres grans famílies europees fan costat a Rajoy contra Catalunya

Be si no he entes malament, Europa dona els ferit com a danys colaterals, amb l'objectiu de serenar a la població; i tan mateix instan al Rajoy a saures en una taula de negociació, que es el que des de Catalunya fa temps que es demanava. Les conclusions de aquesta cambra europea, diuen que es tenen que seurà a la taula per iniciar unes negociacions. Jo considera que el nostre Govern si l`accepta hauria de: exigir la reunió per a dintre de un mes com a mol, s`ha d`incloure lo de poder votar per la independencia, i s`ha de fer de igual a igual. Amb aquestes condicions inexcusables, no mes ens faltaria, gent (que nia, i molta) que es miressin els papers a signa des de tots els costats, per que no ens torni a pasar com en tantes vegades, que ens han aixecat la camisa, i com a tall d`exemple recordar, el contracte de rodalies, i la adicional tercera, que no comprometia a res. Per cert tots dos document signats en època socialista. Endavant!!!!