Alfonso Guerra aposta per enviar l'exèrcit a Catalunya davant el «cop d'estat» del Govern

L'exvicepresident del govern espanyol i exdirigent socialista, Alfonso Guerra, ha apostat aquest dimecres per enviar l'exèrcit a Catalunya davant el "cop d'estat" plantejat, ha dit, pel Govern de la Generalitat i ha defensat l'aplicació de l'article 155. En una entrevista a Onda Cero , ha criticat que la classe política "estiguin distrets amb altres coses" i no hagin aprovat aquesta mesura com a "instrument per defensar la democràcia".D'altra banda, Guerra ha assegurat que a Catalunya es viu un "moviment prefeixista" dirigit per una "minoria molt organitzada" –en referència a l'ANC i Òmnium- i "tot dirigit per Forcadell". També, ha titllat TV3 de "fastigosament sectària" i ha definit el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, com un "traïdor a la democràcia" a més de suggerir la dissolució del cos policial per "no complir les ordres d'un jutge".L'exvicepresident del govern ha carregat contra la classe política actual, a qui ha acusat de no "reaccionar" i no tenir "sensibilitat" en no aplicar l'article 155, ja que, ha recordat, el PP té majoria absoluta al Senat i no li cal el suport del PSOE. "El president del govern no sap prendre decisions. No pot estar deixant podrir les coses", ha assenyalat Guerra, que s'ha exclamat perquè Rajoy "tardi deu dies" a comparèixer al Congrés després de l'1-O i, en canvi, el Parlament Europeu ja debati la qüestió en la sessió plenària d'avui mateix. D'altra banda, ha elogiat el discurs del rei Felip VI aquest dimarts a la nit i ha afirmat que va ser "impecable" i que el monarca "ha fet el que havia de fer".Per l'exdirigent socialista, la democràcia espanyola "té instruments" per fer front a la situació de Catalunya i ha lamentat que "els polítics viuen sota la síndrome de la dictadura" i ha justificat les càrregues policials de diumenge passat als col·legis electorals. En aquest sentit, ha criticat que es qualifiqui aquests fets de "dictadura" i ha posat d'exemple França, que porta més d'un any en estat d'excepció i "amb l'exèrcit al carrer". "No és democràtica França?", s'ha qüestionat.Al seu partit, li ha retret que "desviï l'atenció" i posi el focus en reprovar la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, i no al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i al vicepresident, Oriol Junqueras.Guerra ha rebutjat qualsevol proposta de diàleg entre els presidents català i espanyol ni ara ni més endavant, i ha comparat la situació amb el 23-F. "Algú hauria acceptat el 1981 un diàleg amb Tejero, Milans del Bosch i Armada", s'ha preguntat.D'altra banda, Guerra ha comentat ha dit que existeixen "instruments poderosíssims", com per exemple l'"els 40 anys d'educació controlada". "La majoria de professors són militants d'ERC. Imagini's els Rufians, Tardà, què els estan ensenyant sobre Espanya i l'odi a Espanya", ha comentat Guerra, que també ha acusat els consellers de la Generalitat de "no anar al despatx" i estar "tot el dia agitant al carrer". "Així s'enverina la gent. Hi ha altres experiències, per això parlo de moviment prefeixista... sap quants milions convocava Hitler a Alemanya?", ha continuat l'exdirigent socialista, que també ha ressaltat la necessitat "d'educar la gent".

