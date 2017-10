Piqué: «Un independentista no està contra Espanya, només vol un país propi»

Gerard Piqué ha sortit a donar explicacions després de la polèmica que va generar les seves sentides declaracions el mateix dia de les càrregues policials que van deixar prop de 900 ferits amb motiu del referèndum . Les seves paraules, condemnant la violència policial i obrint la porta a abandonar la selecció espanyola, van encendre els aficionats de la Roja, alguns dels quals van castigar-lo amb xiulades i pancartes ofensives durant l'entrenament d'aquesta setmana.Avui, però, el jugador ha volgut sortir davant la premsa per refermar el seu compromís amb la selecció espanyola i deixar clar que s'hi sent com a casa i que, al seu parer, les seves opinions no són incompatibles amb la seva presència a l'equip. "Compromís al màxim, treballar sobre la gespa i que la gent vegi que estic orgullós de ser aquí", ha dit Piqué.El jugador blaugrana ha confessat que el primer dia d'entrenament va ser difícil. "A ningú li agrada que la gent estigui en contra seva. Rebre insults i xiulades no és agradable. Però això és un repte per a mi. Vull ajudar en tot el que pugui a la selecció", ha dit en to conciliador. "Em sento incòmode pels meus companys. No es mereixen que els xiulin a un company", ha afegit.Sobre la situació a Catalunya, ha apel·lat al diàleg entre les parts per evitar que el conflicte es vagi polaritzant. "El diàleg està per aproximar a les persones. Catalunya és com el fill de divuit anys que se'n vol anar de casa. Espanya o s'asseu a dialogar o potser el fill se li en va. No es perd res en dialogar". "Estic convençut que hi ha molta gent a Espanya a favor que els catalans puguin votar. El que vull transmetre és que cadascú pot opinar el que li doni la gana, però cal respectar-nos", ha dit Piqué.

