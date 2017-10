Una comissió mediadora demana la retirada de la policia espanyola i frenar la unilateralitat

Reunió al Col·legi de l'Advocacia de Catalunya Foto: ACN

El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) ha fet un pas endavant aquest dimecres i ha encapçalat la creació d'una comissió independent que faci de mediadora entre les institucions catalanes i el govern espanyol amb la voluntat de trobar una sortida pactada.La comissió ha constata que perquè el diàleg i la negociació entre la Generalitat i el govern de Mariano Rajoy sigui possible cal que les dues parts "renunciïn a algun dels seus postulats". I ha establert com a punt de partida de la mediació "el restabliment de les forces i cossos de seguretat de l'Estat a Catalunya a la situació anterior a les actuacions desplegades com a conseqüència de la convocatòria de l'1-O" a la vegada que "s'ha d'excloure qualsevol solució unilateral que no tingui ampli consens democràtic".La degana de l'ICAB, Maria Eugènia Gay, ha subratllat que Catalunya "s'estructura des de sempre en una societat plural reivindicativa i pacífica" en la qual les institucions catalanes han tingut una funció "vertebradora" de la seva "personalitat". Gay ha indicat que la seva "voluntat d'oferir ponts de diàleg i entesa" ha estat vista amb bons ulls per "les dues parts i els grups parlamentaris de Catalunya i el Congrés dels Diputats". "La reacció dels partits ha estat positiva", ha afirmat, tot i reconèixer que el resultat de la comissió és ara "incert".La comissió independent per a la mediació i diàleg ha comptat amb la participació del president del Consell de l'Advocacia Catalana, Carles McCragh; el secretari general de la UGT a Catalunya, Camil Ros; el secretari general de Comissions Obreres a Catalunya, Javier Pacheco; el rector de la Universitat de Barcelona, Joan Elias; la rectora de la Universitat Autònoma, Margarita Arboix; el president de PIMEC, Josep González; el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls; el president de l'Associació per a les Nacions Unides a Espanya, Eduard Sagarra, i el degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Joan B. Casas.

