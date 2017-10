L'editor de «Financial Times» demana una «mediació internacional»

Spain needs international mediation - not monarchy intervention which looks like a mistaken last throw of the dice on Catalonia https://t.co/pwMRwlNKRc — Lionel Barber (@lionelbarber) 4 d’octubre de 2017

Do not read my comment as EU mediation International or impartial mediator from Spain needed to break impasse between Madrid and Catalonia https://t.co/51nK7LGxnI — Lionel Barber (@lionelbarber) 4 d’octubre de 2017

L’editor de Financial Times, Lionel Barber, ha afirmat que l’estat espanyol “necessita una mediació internacional” després dels esdeveniments dels últims dies a Catalunya. En dues piulades a Twitter, el periodista ha deixat clar que això no vol dir que la mediació hagi d’arribar de la Unió Europea, sinó d’algú “imparcial”, que ha de “trencar l’impàs entre Madrid i Catalunya”.A més, l’editor del diari econòmic britànic creu que el que no necessita l’Estat és “una intervenció de la monarquia que sembla una aposta equivocada sobre Catalunya”, en referència a la declaració institucional del rei Felip VI d’ahir al vespre

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)