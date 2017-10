Arriba la vuitena LiberisLiber, la fira d’editorials independents de Besalú

Senyors/es: falten 21 dies per a #liberisliber2017. Dit en altres paraules: si ajuntem unes quantes lletres es pot fer tot, ho podem fer tot pic.twitter.com/8nSznCI7dr — Liberisliber Besalú (@liberisliber) 16 de setembre de 2017

El cartell de l'edició d'enguany.

Arriba la vuitena edició de LiberisLiber , la fira d’editorials independents de Besalú (Garrotxa), amb un nou rècord de participació (50 editorials d’arreu de l’estat, però principalment de Catalunya) i amb diverses novetats.Enguany la fira guanya dos espais nous per dur a terme activitats: l’església de Sant Vicenç i la Casa Cornellà (un palau medieval civil, d’un altíssim valor patrimonial, que s’obre poquíssimes vegades al públic, ja que és un espai privat).Per altra banda, es creen quatre seccions noves: “Ràdio Web LiberisLiber”, un conjunt d’entrevistes que realitzarà l’escriptor Paco Inclán a diversos convidats de la fira i que seran accessibles a tothom a través dels podcasts que es penjaran a la web de la fira; “Jo il·lustro, jo edito”, una trobada professional –en format d’speed dating– entre 8 il·lustradors i 8 editors, amb l’objectiu de fer néixer nous projectes editorials i donar a conèixer els il·lustradors locals; “Trobades amb traductors de...”, un seguit d’encontres amb traductors perquè ens expliquin casos de llibres concrets, la cuina de la seva feina i, “A cau d’orella”, els recitals de narrativa de LiberisLiber que estrenarà Blanca Llum Vidal amb una lectura molt especial de relats breus de Víctor Català.També es consoliden les seccions noves de l’any anterior, és a dir, “Pensem-hi” (taula filosòfica conduïda per Xavier Bassas) i “Vermuesia” (presentació col·lectiva i festiva de nous poemaris, a càrrec de la poeta Míriam Cano). Pel que fa al simposi d’educació i edició co- organitzat amb la Universitat de Girona, es deixarà de fer aquest 2017, perquè les seves impulsores –les professores Mariona Masgrau i Karolin Kunde– estan preparant la seva transformació en congrés pel 2018 (LiberisLiber continuarà donant-hi suport, implicant-se en la seva organització). Un altre aspecte a destacar a nivell de programació és que la fira s’ha dotat per primer cop d’un comitè assessor format per 6 membres (Adrià Pujol, Carme Fenoll, Isabel Sucunza, Borja Bagunyà, Roger Guaus i Júlia Francino), amb possibilitat de rotació o ampliació d’aquests membres en les properes edicions.Per acabar, diversos apunts: el suport del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya envers la fira continua i augmenta en dotació; la web de la fira inicia una recopilació de continguts generats per la fira per crear un arxiu en línia (en aquest sentit, es començaran a enregistrar els principals actes de manera íntegra) i es continuarà amb la fórmula de convocar en la mateixa proporció a noms reconeguts i autors novells o desconeguts pel gran públic.Andorra es converteix en la primera editorial internacional de la fira i arriba amb el seu catàleg molt centrat en la temàtica local, però també en la ficció. El Cep i la Nansa és una de les editorials deganes amb seu fora de Barcelona (vénen de Vilanova i la Geltrú), amb un catàleg totalment transversal. Comba ve amb la seva aposta per donar a conèixer veus molt escollides d’ambdós costats de l’Atlàntic, mentre que Animal Sospechoso és l’editorial de poesia impulsada per Juan Pablo Roa, colombià instal·lat a Barcelona qui també ha obert una llibreria amb el mateix nom. Libros de la Vorágine ve amb una selecció de títols europeus totalment heterodox i sorprenent, mentre que Incorpore mostra sense embuts la seva francofília (de fet, part de l’editorial s’ubica a París). Tenov porta els seus assaigs – principalment d’art i arquitectura- editats de manera exquisida, talment com els llibres infantils de Cuscusian*s (molts d’ells, fruit de la co-creació, el concepte que promou el seu fundador, Lluís Sabadell Artiga). Per acabar, també hi serà Mosaics, editorial de literatura infantil que treballa amb autors locals, alhora que promou traduccions de llibres de països poc habituals en les nostres prestatgeries com Txèquia, Síria...

