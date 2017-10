El ferit per la pilota de goma no perdrà l'ull però podria no recuperar la vista

Agents de la Policia Nacional espanyola amb piloteres, a Sabadell Foto: Juanma Peláez

L'home ferit per l'impacte d'una pilota de goma de la Policia Nacional espanyola durant una càrrega policial a l'escola Ramon Llull de Barcelona no perdrà l'ull després d'haver-lo sotmès a una intervenció de reconstrucció, i els metges estan pendents de si recuperarà la vista. La càrrega es va fer per evitar el referèndum.L'home, de 38 anys, continua ingressat, ha explicat en declaracions als mitjans aquest dimecres la directora de litigis del centre Irídia per la Defensa dels Drets Humans, Anaïs Franquesa.Ha dit que la família ha expressat el seu agraïment per les mostres de suport rebudes i que demana intimitat, i ha recordat als ciutadans que tinguin informació o imatges i vulguin col·laborar que poden enviar-les al correu electrònic [email protected] , engegat per l'Ajuntament aquest dilluns, en col·laboració amb el centre.Preguntada per l'ús de bales de goma a Catalunya, ha recordat que el Parlament les va prohibir el 2014 –després del cas d'Ester Quintana- perquè hi havia un consens generalitzat, cosa que no afecta directament la Policia Nacional espanyola, que sí es "va saltar aquest consens" contra les bales de goma i en va fer un ús intolerable contra la ciutadania, segons ella.El servei gratuït d'atenció als ferits durant el referèndum per les càrregues policials es va engegar la tarda d'aquest dilluns, i fins aquest dimecres ha rebut entre deu i 15 peticions incloent trucades, correus electrònics i visites a l'Oficina per a la No Discriminació, situada al carrer del Rec i que ha ampliat el seu horari de les 10.00 a les 14.00 hores i de les 15.00 a les 20.00 h.Franquesa ha dit que preveuen que la xifra vagi en augment, tenint en compte que aquest dimarts va haver-hi vaga general i l'aturada de país, encara que ha assenyalat que els casos de violència institucional que es denuncien ronden el 10% del total, perquè sovint les víctimes "no denuncien per por de represàlies i pensant que no serveix"."Val la pena posar denúncia", ha garantit, i ha assenyalat que la prioritat en aquests moments és recopilar informació i imatges, per la qual cosa ha demanat a la ciutadania que en disposi que ho enviï al correu obert per l'actuació policial de l'1-O i que no elimini l'arxiu original.Preguntada per l'actuació de la Fiscalia, ha dit que hauria d'investigar els possibles delictes de l'1-O perquè representa l'interès general, i ha asseverat: "La possible doble vara de mesurar de la Fiscalia és altament preocupant".Ha recordat que aquest és un servei específic impulsat per l'Ajuntament "per la gravetat dels fets" d'aquest diumenge, i que ofereix atenció psicosocial i legal gratuïta, amb assessorament sobre processos judicials als ciutadans que ho requereixin.

