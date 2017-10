Zoido encoratja els agents desplaçats a Catalunya: «Vau fer el que havíeu de fer»

La asociación de guárdias civiles que estan en los barcos en el puerto se quejaron a Zoido de las condiciones en las que residen en el barco, casi asinados y con la alimentación muy justa. Pero chicos no se quejen que la unidad de españa está por encima de sus ciudadanos y no se quejarán ahora que este por encima de uds también no? Al menos uds. dan los porrazos y no los reciben..... Por cierto hizo gracia (o pena) que a los dos dias de llegar se manifestaran frente a la delegación del gobierno para pedir equiparación salarial porque lo primero que constataron al reunirse es que los mossos cobraban mejor salario, pero chicos, no os quejeis, españa primero, (y supongo que todavía no se habrán enterado que con la ley aprobada en el 2013 -con cambio express de la tan sagrada constitución y todo- el pp les rebajará las pensiones un 35% de aqui a que se jubilen, pero bueno, viva ejpaña y viva el rey- que no ha de manifestarse por ningun salario ni jubilación claro- ). Por cierto, en la manifestación que hicieron acusaban al ministro de engañarlos, bueno chicos bienvenidos al club integrado por casi todos los españoles (bajaremos los impuestos, pués NO, nunca hemos tenido caja B pués "NO", de los 40.000.000.000 de euros del rescate bancario los españoles no pondrán ni un euro, pués "NO", pondrán el 95%. y por culpa de eso: las pensiones de los españoles están aseguradas, pués "NO", la caja de las pensiones ya está vacia y ya está firmada la rebaja gradual, el gobierno del PP acabará con el déficit, pués "NO", años y recortes y siguen pasando del 3% y para colmo acaban de prometer a los EEUU aumentar el gasto militar hasta el 2% del PIB, Bravo, con dos coj**** y a los pensionistas y a gente como estos policias que se quejan de sus salarios que les den.