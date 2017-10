​Colau torna a demanar un referèndum acordat: «Ni DUI ni 155»

Realment aquesta dona sap a on es a on viu o que estat dormint els darrers 15 anys, perque tal com han anat els últims esdeveniments aixo no hi ha qui arregli, si vol, dialeg amb un estat represor tal com va demostrar el pasat dium enge 1 O com es pot arrivar a poder sentar-se en un taula a negociar amb aquesta colle de fexistes, dictadors i maltractadors, es veu segons ella que encara hi indrian que haber-hi agut mes ferits cuants mes? Ada baixa a la terra reacione, si no t'agrada el caire que estar agafant el tema, tens la sol.lució fes la maleta i marxa, mirá que u tens facil. Pero estigues a on has d'estar hi defensar a la gent que lluiten o lluitaran per la llibertat i asolir un nou país, o un nou estat, per viure decentment sense tants ratos angoixants que fins ara ens estan fen pasar el Gobierno de la Nación, axio li agrada esta sotmese, vinga ves i que et bombin maca.