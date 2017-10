PORTADES La premsa espanyola aplaudeix el discurs del rei Felip VI

10:32 El portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, condiciona l'aplicació del 155 a la «unitat de criteri» amb C's i PSOE. Demana a Carles Puigdemont que "dissolgui" el Parlament i reconegui que "no s'han dut a terme accions violentes".

10:30 Els Mossos confirmen a Twitter que el major, Josep Lluís Trapero, i la intendent, Teresa Laplana, compareixeran a l'Audiència Nacional espanyola per aportar "tota la informació" sobre el dispositiu del 20-S. La Prefectura manté que en totes les actuacions dels darrers dies s'han acomplert estrictament les ordres judicials i de Fiscalia — Mossos (@mossos) October 4, 2017

09:17 VÍDEO Un provocador ultra a Gràcia: "Hijos de puta, más palos os tendrían que haber caído". Topada entre manifestants unionistes i d'altres que venien de la concentració de l'aturada de país. La resposta de la gent: "Som gent de pau!".

09:15 L'Audiència Nacional espanyola confirma que ha citat el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, a declarar aquest divendres per sedició.

09:14 Jordi Évole mostra la seva preocupació després del discurs de Felip VI: "Qualsevol situació és susceptible d'empitjorar".



09:14 Jordi Turull, després del discurs de Felip VI: «República o república». El conseller de Presidència considera que el rei "va fer de portaveu" del govern de Mariano Rajoy i no de cap d'Estat.

08:58 Punxen les rodes de tots els cotxes aparcats al carrer a Verges, el poble de Lluís Llach. Els veïns del carrer Doctor Fleming de Medinyà també s'han despertat amb les rodes dels cotxes rebentades.

08:57 El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, compareixerà aquest dimecres cap al migdia per respondre al discurs dur del rei Felip VI.

08:50 L'Audiència Nacional espanyola cita el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart per sedició. La jutge instructora Carmen Lamela els investiga per les protestes davant del Departament d'Economia contra les detencions pels preparatius del referèndum.

08:14 "Una solució política ha d'incloure que votem, primer junts, una reforma de la Constitució i que després els catalans votin un nou Estatut. Hem de defensar que es voti sí o no un nou pacte de convivència entre espanyols", diu Alfredo Pérez Rubalcaba, en un article a "El País" titulat "Guanyar als independentistes".

07:42 PORTADES La premsa espanyola aplaudeix el discurs del rei Felip VI. L'aval del monarca a la repressió policial de l'1-O i l'aturada de país ocupen les portades de tots els mitjans de paper catalans com espanyols.

07:22 La Fiscalia cita avui l'alcaldessa de Berga a declarar per haver donat suport al referèndum. Montse Venturós ja va afirmar que no es personaria davant del Ministeri Fiscal.

07:21 Verges s'ha llevat aquest matí amb les rodes punxades a la majoria de cotxes de la població. Ho ha denunciat a Catalunya Ràdio l'alcalde Ignasi Sabater que ha explicat que ahir van denunciar la repressió tallant quatre carreteres fins a les 10.00.

07:15 Declaració d'independència i mediació internacional: sis mesos per al salt a l'estat propi; ho explica Oriol March. El text de la declaració inclourà un termini d'entre tres mesos i mig any per fer efectiva la plena sobirania. L'independentisme dona per fet que, després del ple del Parlament d'aquest cap de setmana i del discurs del rei, l'Estat redoblarà l'ofensiva per frenar el procés.

07:11 Els treballadors de Ràdio 4 i de RNE a Catalunya denuncien un "intent de minimitzar" la jornada de l'1-O. Els empleats de l'emissora retreuen als directius que no s'hagués planificat cap alteració de la programació habitual del diumenge passat.

07:13 EL DESPERTADOR de Ferran Casas. 4 d'octubre: missatge rebut, majestat. "A Felip VI la majoria de catalans, indignats per la brutalitat policial de l'1-O i l'absència de diàleg, li importen un rave: ja no ens considera espanyols. El seu discurs canvia les coses", assegura el subdirector de NacióDigital. Avui també són noticia els terminis de la DUI, l'aturada de país, la llei de l'embut de la Fiscalia, Els matins de TV3, Joan March i el Mèxic republicà.

07:10 VÍDEO Xavier Garcia Albiol, als policies espanyols de Pineda:"Els catalans de bé us necessitem. Aguanteu i lluiteu!". Els agents han respost amb crits de "democràcia" i "no esteu sols".

00:22 VÍDEO Una cassolada acaba amb l'himne espanyol de fons i xiulets a Sant Pere i Sant Pau, a Tarragona. S'han escoltat crits de "Visca Cataluna lliure" i "Viva España".

00:17 Un 3-O històric: Tarragona viu la mobilització més multitudinària que es recorda. La ciutat ha acollit més de 30.000 persones que han col·lapsat la plaça Imperial Tarraco i el centre per rebutjar la repressió de l'estat espanyol. Informa Jonathan Oca.

00:17 VÍDEO La manifestació d'aquest dimarts de Sabadell des d'un punt de vista privilegiat; per Albert Segura i Albert Hernández.

23:52 El líder de Podem, Pablo Iglesias, envia un missatge al "Rei no votat" després del seu discurs sobre Catalunya: "No en el nostre nom".

Como presidente de un grupo parlamentario que representa a más de 5 millones de españoles, le digo al Rey no votado: no en nuestro nombre — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 3 d’octubre de 2017

23:39 La Moncloa i el PP es carreguen de raons per laminar l'autogovern. La pressió de sectors del partit i dels mitjans madrilenys radicalitza encara més els missatges de l'executiu; informa Pep Martí.

23:38 VÍDEO L'exdiputat de la CUP Antonio Baños demana als manifestants que marxin de Via Laietana per evitar provocacions. La concentració s'ha acabat al voltant de les deu.

23:29 La vicepresidenta del PDECat, Neus Munté, avisa el rei que el clam d'independència no va contra ningú. "Sàpiga que defensem idees, no anem contra ningú i rebem pals", diu en una piulada, i agrega: "A vostè no l'hem escollit, ens costa molts diners i no ens coneix de res".

A vostè no l'l'hem escollit, ens costa molts diners i no ens coneix de res. Sàpiga que defensem idees, no anem contra ningú i rebem pals. — Neus Munté (@neusmunte) 3 d’octubre de 2017



23:20 Puigdemont insisteix a la BBC que declararà la independència en els propers dies. El president de la Generalitat situa el moment entre finals d'aquesta setmana i principis de la vinent.



23:14 La diputada de la CUP al Parlament Mireia Vehí considera que Felip VI "ha sortit a amenaçar un poble sencer al carrer", però agrega que s'ha perdut la por.

El rei ha sortit a amenaçar un poble sencer al carrer. Però hem perdut la por. Carrer i República. #Guanyarem #SensePor — Mireia Vehí (@Mireia_veca) 3 d’octubre de 2017



23:10 CRÒNICA L'èxit de la vaga certifica la determinació del sobiranisme; per Roger Tugas.

22:59 El líder del PSC a l'Ajuntament de Barcelona i segon tinent d'alcalde, Jaume Collboni, es confessa "molt preocupat" després del discurs de Felip VI, perquè és un missatge "sense ni una iniciativa concreta de diàleg" després d'una jornada de protestes pacífiques.

Y después de una jornada de protestas pacíficas.Un mensaje sin ni una iniciativa concreta de diálogo.Ni una.Muy preocupado #mensajedelrey — Collboni BCN (@jaumecollboni) 3 d’octubre de 2017

22:59 Soraya Sáenz de Santamaría prepara una querella contra l'exjugador del Barça, Hristo Stoichkov, per titllar de «franquista» al seu pare, al seu fill i a ella mateixa

22:52 El líder de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, proclama la "fi de la monarquia" i retreu al rei Felip el seu suport "sense fissures" al PP.

Un Jefe del Estado que nadie votó apoyando sin fisuras al PP. Fin de la monarquía. — Xavier Domènech (@XavierDomenechs) 3 d’octubre de 2017



22:52 El líder del PP català, Xavier García Albiol, ha agraït el missatge de Felip VI. "Gran el Rei!!! Gràcies per defensar-nos", ha piulat. .@CasaReal Grande el Rey!!! Gracias por defendernos👏👏👏👏 — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 3 d’octubre de 2017



22:38 També ha reaccionat al discurs de Felip VI el líder de C's, Albert Rivera, el qual considera que el rei "ha donat la cara per tots", i ha afegit: "És el moment d'actuar per garantir la unió de tots els espanyols".

España necesita esperanza y liderazgo.El Rey ha dado la cara por todos.Es momento de actuar para garantizar la unión de todos los españoles pic.twitter.com/2Do8mt5ho6 — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 3 d’octubre de 2017

22:19 La concentració de la Taula per la Democràcia que ha desbordat la plaça Universitat de Barcelona ha congregat estelades, però també s'han vist banderes espanyoles i republicanes en un ambient de convivència. Partidaris i contraris a la independència han protestat contra la violència policial de l'1-O.

Una bandera republicana, una espanyola i una estelada a la concentració a plaça Universitat contra la violència policial Foto: Martí Planas Pulido Dos joves amb una bandera espanyola i una estelada protesten contra la violència policial a plaça Universitat Foto: Martí Planas Pulido

22:24 GALERIA DE FOTOS 3-O La tarda que Sabadell va clamar contra la repressió; Fotos de Juanma Peláez.

22:06 Ada Colau, sobre el missatge de Felip VI: "Cap solució. Cap menció als ferits. Cap apel·lació al diàleg. Discurs irresponsable i indigne d'un cap d'Estat".

Ninguna solución. Ninguna mención a los heridos. Ninguna apelación al diálogo. Discurso irresponsable e indigno de un jefe de estado #Rey — Ada Colau (@AdaColau) 3 d’octubre de 2017

22:11 El diputat d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha identificat el missatge del rei sobre el procés independentista català amb el discurs del PP.

FeliPPe. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 3 de octubre de 2017

22:06 Alguns estudiants no marxen d'on volien acampar sense abans fer la cassolada. L'acampada s'ha ajornat "per motius de seguretat".

22:04 Reacció del PSOE al missatge institucional de Felip VI: "Coincidim amb el cap de l'Estat en la defensa de la Constitució, de l'Estatut i de la integritat territorial".

21:59 Reacció del PP al discurs de Felip VI. Pablo Casado afirma que el rei "s'ha compromès a fer que l'estat de dret funcioni".

21:59 Els universitaris no descarten acampar més endavant al mateix lloc o en altres indrets, com el parc de la Ciutadella.

21:59 Primeres reaccions al discurs de Felip VI: Podem acusa el rei de comprometre's "amb el PP però no amb la democràcia".

21:58 ÚLTIMA HORA Universitaris per la República desconvoca l'acampada de la confluència del passeig de Gràcia i la Gran Via de Barcelona. Segons fonts de la plataforma, el Govern i els Bombers han demanat no acampar "per motius de seguretat".

21:42 La plataforma Universitats per la República assegura que tenen permís dels Mossos d'Esquadra per acampar al mig del carrer, però no per instal·lar un escenari com havien previst.