MINUT a MINUT Les conseqüències del referèndum, en directe

Teniu un problema!!! ara és evident que hi ha un problema social molt greu a Catalunya. Tota aquesta gent que durant aquests anys no s'han manifestat, de sobte, surten al carrer amb una quantitat que sobrepassa les millors previsions, Què ha passat???, és fàcil desqualificar, que sí són unionistes, fatxes, espanyolistes... però la veritat és què són catalans que s'han cregut que el catalanisme era acollidor, que tothom tenia dret al paradís català, i ara els independentistes diuen, no només nosaltres, vosaltres no teniu veu, ufff comença el "lio"!!!, la confrontació, i no acabarà bé!!!. Podeu donar una volteta per la perifèria de Terrassa, res de centre, el barris, majoritàriament immigrants castellanoparlants, els seus descendets i nova immigració, silenciosa, però són molts, són + del 50% de la població, i molts comencen a no sentir-se catalans, això és un fracàs com societat, i hi ha culpables i manipuladors, i mentiders!!!