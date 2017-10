Desinformació a les xarxes socials o la propaganda de la por

Els catalans som altaveus d'informació a través dels mòbils sense tenir presents les consignes bàsiques de verificació dels mitjans

Els missatges falsos es difonen ràpidament en temps real sense pensar en les repercussions posteriors

La difusió constant de rumors infundats i la tensió del moment actual, ha fet que durant tota la jornada del 3 d'octubre sobrevolés la possibilitat que les massives mobilitzacions acabarien en aldarulls violents. Part de l'objectiu s'havia aconseguit: atemorir a la població però també va servir per cridar a la calma i a evitar enfrontaments.



Per això, abans de compartir informació és recomanable fer-se prèviament unes preguntes lògiques sobre el missatge que volem difondre. Aquest gràfic (també compartit per xarxes el dia de l'aturada) és una bona guia per no picar l'ham de la propaganda que pretén generar caos i alarma social.



Actuar com a multituds intel·ligents en aquest moment de tensions socials que vivim suposa ser plenament conscients de les conseqüències de la desinformació, ser plenament conscients del poder que tenim a les nostres mans.

Durant el dimarts 3 d'octubre, els mitjans de comunicació vam haver de desmentir rumors que anunciaven l'arribada de combois d'AVE equipats amb policies de paisà amb destinació a Barcelona que venien a destrossar les manifestacions pacífiques, i desmentir que un home amb una samarreta groga i braçalet independentista fos un policia nacional "infiltrat" en una concentració ciutadana. Des del compte Portuaris CNT es va difondre una imatge d'un nombrós grup de policies sortint del vaixell. De seguida, va córrer el rumor que anaven cap a les diferents mobilitzacions per provocar aldarulls.Un altre dels missatges que els mateixos Mossos d'Esquadra van negar des del seu compte Twitter va ser una alerta sobre la possible "arribada de centenars de forces d'ocupació per trencar+cremar coses".

Les multituds intel·ligents són - segons el prestigiós investigador tecnològic Howard Rheingold- aquelles que "fent un ús correcte de les tecnologies que tenen al seu abast, amplien el talent humà".

Els vídeos, les fotografies i els àudios que corren a través d'Internet són fàcilment manipulables, però davant el dubte, aturar-se abans d'emetre. Davant el dubte, contactar amb l'autor que ha elaborat el contingut. Davant el dubte, repassar les portades dels mitjans de confiança. Des dels mitjans fem el possible per verificar i contrastar abans de publicar. Els periodistes tenim criteris per detectar quan una informació és certa o no. Ens podem equivocar, perquè les trampes són cada cop més sofisticades, però dels errors també n'aprenem.

Els dies previs a la celebració del referèndum, les comunicacions per autoorganitzar-se en els col·legis electorals a través dels grups de Whatsapp van ser clau. Les hores prèvies a la votació, el moviment a través de les xarxes socials -en especial Twitter i Facebook- també va ser prioritari perquè arribessin les principals consignes i les imatges de les càrregues policials en temps real.El 3 d’octubre -dia que es va paralitzar Catalunya en protesta per les accions violentes ordenades pel govern espanyol i en defensa de les llibertats- els mòbils van tornar a treure fum. Centenars de missatges es van replicar des de tots els punts del territori per mostrar les imatges de paralització de carreteres, l'arribada dels tractors de la pagesia o els milers de persones concentrades a les places de tots els municipis catalans.A mesura que fem un ús massiu de les eines de comunicació que tenim a les nostres mans, guanyem en habilitats i criteris per conèixer el funcionament i el potencial d'aquestes. Però si en una situació normal aquest aprenentatge s'adquireix amb la pràctica d'anys, els catalans aquests dies som altaveus d'informació a través dels mòbils sense tenir presents les consignes bàsiques de verificació dels mitjans.En conflictes polítics i socials són freqüents les estratègies de desinformació. Segons un recent article publicat a The Washington Post, " les campanyes per manipular l'opinió pública a través de missatges falsos a les xarxes socials s'han convertit en la pràctica política" més comuna en els darrers anys. "La propaganda és creada per bots (programes informàtics) que interactuen amb les persones per amplificar els rumors de manera automatitzada".Investigadors de la Universitat d'Oxford de propaganda computacional va denunciar en un informe que " les tropes cibernètiques són equips governamentals , militars o de partits polítics compromesos a manipular l'opinió pública sobre els mitjans socials". La tensió del moment fa que els missatges falsos (o fakes) es difonguin ràpidament entre centenars de persones, que alhora els reenvien als seus contactes sense pensar en les repercussions posteriors.Ens va passar els dies previs al referèndum, i de nou, el dia de l'aturada de país, amb l'agreujant que els mitjans de comunicació ens havíem adherit a la vaga general i les informacions que es destil·laven eren mínimes, almenys durant una bona part de la jornada.Bona part dels vídeos i fotografies que es rebien des de grups de Whatsapp i Telegram eren certs, però feien més mal els pocs que no ho eren. Molts dels rumors tenien la clara intenció de crear alarma social, por i d’atemorir perquè la gent no sortís de casa seva i es mobilitzés.

