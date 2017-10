Alfred de Zayas: «Les desigualtats històriques no s'obliden fins que es corregeixen»

Let's revisit the treaty of Utrecht of 1713 that guaranteed the historical rights of Catalonia abolished already 1714 by the Bourbon king — Alfred de Zayas (@Alfreddezayas) 3 d’octubre de 2017



Experts internacionals han començat a pronunciar-se després de les manifestacions que han tingut lloc durant l'aturada general de país, d'avui 3 d'octubre.L'expert independent de l'Oficina de l'Alt Comissionat de l'ONU en la promoció de la democràcia i la igualtat, Alfred-Maurice de Zayas, ha manifestat al seu compte de Twitter que "les desigualtats històriques poques vegades s'obliden fins que es corregeixen". En aquest sentit ha afegit que cal "revisar el tractat d'Utrecht de 1713, que garanteix els drets històrics de Catalunya que ja va abolir el rei Borbó".Zayas ha apuntat que "res desacredita la democràcia més que la supressió de la llibertat d'expressió" i ha explicitat que s'ha "traspassat el llindar". L'expert de l'ONU ha seguit les mobilitzacions del dia i ha anat deixat comentaris com aquest: "Un gran garrot no ajuda a reparar les relacions fràgils". Jean Luc Melénchon, l'excandidat a la presidència de la República francesa i exministre, ha assegurat en l'Assemblea Nacional, que com a país veí i amic, França té el "deure" de "tendir la mà fraternalmente a la nació espanyola i proposar la seva mediació". El dirigent del partit d'esquerres La França Insubmisa, davant el temor que la crisi pugui "degenerar" i afectar la República, ha advertit que "s'ha generat una situació de la qual ningú pot dir com sortir pacífica i democràticament".El primer ministre francès, Edouard Philippe, ha respost a Melenchon que dipositen total "confiança en el govern de Mariano Rajoy per reprendre el diàleg". D'aquesta manera, ha rebutjat la proposta del capdavanter de la França Insubmisa per intervenir en la crisi oberta després del referèndum independentista a Catalunya. L'eurodiputat Gianni Pitella , del grup socialista del parlament europeu, insisteix en el seu missatge de que "ha d'existir una solució que no passi per la policia", en una ferma crítica de l'actuació de Mariano Rajoy contra la població pacífica de Catalunya. "La solució ha de ser política". Pitella ha recordat que el diumenge 1 d'octubre va ser una jornada "trista i dolorosa" per Espanya i la Unió Europea. I insisteix que el referèndum és il·legal i que les autoritats catalanes van actuar de manera irresponsable.La Comissió Europea debatrà aquest dimecres sobre el respecte de l'Estat de Dret i dels dels drets fonamentals a Catalunya. El ple del Parlament Europeu discutirà en un debat extraordinari pels incidents registrats durant la jornada del referèndum del diumenge 1 d'octubre. Així ho van acordar una majoria de grups, que van optar per validar l'enunciat proposat pels Sota ...

