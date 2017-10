Els observadors afirmen que la repressió policial de l'1-O «no té lloc en democràcies consolidades»

22:38 També ha reaccionat al discurs de Felip VI el líder de C's, Albert Rivera, el qual considera que el rei "ha donat la cara per tots", i ha afegit: "És el moment d'actuar per garantir la unió de tots els espanyols".

22:19 La concentració de la Taula per la Democràcia que ha desbordat la plaça Universitat de Barcelona ha congregat estelades, però també s'han vist banderes espanyoles i republicanes en un ambient de convivència. Partidaris i contraris a la independència han protestat contra la violència policial de l'1-O.

Una bandera republicana, una espanyola i una estelada a la concentració a plaça Universitat contra la violència policial Foto: Martí Planas Pulido Dos joves amb una bandera espanyola i una estelada protesten contra la violència policial a plaça Universitat Foto: Martí Planas Pulido

22:24 GALERIA DE FOTOS 3-O La tarda que Sabadell va clamar contra la repressió

22:06 Ada Colau, sobre el missatge de Felip VI: "Cap solució. Cap menció als ferits. Cap apel·lació al diàleg. Discurs irresponsable i indigne d'un cap d'Estat".

22:11 El diputat d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha identificat el missatge del rei sobre el procés independentista català amb el discurs del PP.

22:06 Alguns estudiants no marxen d'on volien acampar sense abans fer la cassolada. L'acampada s'ha ajornat "per motius de seguretat".

22:04 Reacció del PSOE al missatge institucional de Felip VI: "Coincidim amb el cap de l'Estat en la defensa de la Constitució, de l'Estatut i de la integritat territorial".

21:59 Reacció del PP al discurs de Felip VI. Pablo Casado afirma que el rei "s'ha compromès a fer que l'estat de dret funcioni".

21:59 Els universitaris no descarten acampar més endavant al mateix lloc o en altres indrets, com el parc de la Ciutadella.

21:59 Primeres reaccions al discurs de Felip VI: Podem acusa el rei de comprometre's "amb el PP però no amb la democràcia".

21:58 ÚLTIMA HORA Universitaris per la República desconvoca l'acampada de la confluència del passeig de Gràcia i la Gran Via de Barcelona. Segons fonts de la plataforma, el Govern i els Bombers han demanat no acampar "per motius de seguretat".

21:42 La plataforma Universitats per la República assegura que tenen permís dels Mossos d'Esquadra per acampar al mig del carrer, però no per instal·lar un escenari com havien previst.

21:40 Els universitaris monten una dotzena de tendes de campanya a la confluència del passeig de Gràcia i la Gran Via de Barcelona, però no és segur que hi passin la nit.

21:07 Felip VI subratlla el "ferm compromís" de la Corona amb la Constitució i el seu compromís amb la unitat d'Espanya.

21:06 Felip VI: "En aquesta Espanya millor, hi serà també Catalunya".

21:06 Els observadors afirmen que la repressió policial de l'1-O "no té lloc en democràcies consolidades". La missió internacional constata la "determinació" dels catalans "per votar".

21:05 Felip VI, als espanyols: "Els transmeto un missatge de tranquil·litat i esperança. Són moments difícils però tirarem endavant. Els nostres principis democràtics són forts i sòlids".

21:04 Felip VI, als ciutadans de Catalunya: "Vivim en un Estat democràtic que permet a tothom defensar les seves idees dins del respecte a la llei. Sense aquest respecte no hi ha convivència".

21:03 Felip VI: "Davant d'aquesta situació d'extrema gravetat, és responsabilitat dels poders de l'Estat assegurar l'ordre constitucional i la vigència de l'autogovern de Catalunya a partir de la Constitució i l'Estatut".

21:03 Felip VI: "Tot plegat a suposat la culminació d'un inacceptable intent d'apropiació de les institucions de Catalunya".

21:01 El rei Felip VI parla de las situació a Catalunya i condemna l'actuació del Govern: "Avui la societat catalana està fracturada".

20:56 Alfred de Zayas, expert independent de l'Oficina de l'Alt Comissionat de l'ONU en la promoció de la democràcia i la igualtat, ha manifestat al seu compte de Twitter que "les desigualtats històriques poques vegades s'obliden fins que es corregeixen". En aquest sentit ha afegit que cal "revisar el tractat d'Utrecht de 1713 que garanteix els drets històrics de Catalunya que ja va abolir 1714 el rei Borbó".

20:54 ÚLTIMA HORA Unes 700.000 persones han participat a Barcelona en les concentracions d'aquest dimarts a la tarda, segons la Guàrdia Urbana. Unes 700.000 persones han participat aquesta tarda a les concentracions convocades a Barcelona. #3oct — Guàrdia Urbana BCN (@barcelona_GUB) October 3, 2017

20:50 Milers de persones es concentren a la Via Laietana per demanar la retirada de la policia espanyola davant de la Prefectura Superior.

20:50 El president de l'ANC, Jordi Sànchez, demana als manifestants buidar la Via Laietana. "Hi ha qui ens vol trencar la mobilització pacífica. No caiguem en la trampa", piula Sànchez.

20:41 Concentració a favor de la Policia Nacional a Pineda de Mar. Desenes de persones es manifesten a favor dels agents amb crits de "no som feixistes, som espanyols".

20:36 Centenars de valencians se solidaritzen amb l'aturada general a Catalunya contra l'actuació policial de l'1-O.

20:31 OPINIÓ «Danys, oportunitats i perills», l'article de debut de Joan Subirats.

20:29 LA VEU DE NACIÓ «Una qüestió d'Estat», l'article d'opinió de Toni Rodon.

20:29 Àngel Ros carrega contra els Mossos per l'actuació del diumenge. L'alcalde de Lleida lamenta que Catalunya hagi deixat de ser un exemple de convivència. Informa Àlvar Llobet.

20:27 Unió de Pagesos constata que avui la pagesia ha seguit l'aturada de país a totes les comarques de Catalunya. En total s'han mobilitzat uns 5.000 tractors que des de primera hora del matí han sortit a les carreteres, carrers i places d'arreu del país.

20:27 Montoro adverteix al Govern que ha de descomptar les nòmines del 3-O als funcionaris. El Ministeri d'Hisenda avisa: “Anirem contra el responsable públic que es comprometi a no reduir els sous”.

20:24 Milers de persones condemnen la brutalitat policial a Berga en una manifestació històrica. Informa Aida Morales.

20:22 La Fiscalia ordena investigar per odi l'expulsió de la policia espanyola dels hotels. L'escrit apunta que es podrien haver produït amenaces i coaccions als propietaris dels hotels per part dels ajuntaments.



20:23 Manifestació històrica a Osona contra la brutalitat policial de l'1-O. Ho explica Carles Fiter.

20:20 Milers de persones desborden la Porxada de Granollers en defensa dels drets i les llibertats. Jornada històrica a la capital del Vallès Oriental, que omple dos cops la Porxada per protestar contra la repressió policial i a favor de la llibertat.