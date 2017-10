La Moncloa i el PP es carreguen de raons per laminar l'autogovern

Quiero manifestar mi total apoyo a las FCSE que están defendiendo la legalidad y los derechos de todos en Cataluña #EstamosporTI. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 3 d’octubre de 2017

Rafael Hernando fent declaracions avui a RNE. Foto: @Rafa_Hernando

Dos dies després de l'1-O, cap senyal d'inflexió en el discurs del govern espanyol i del Partit Popular. Al contrari, des de diumenge, els portaveus de l'executiu i del PP han radicalitzat les seves declaracions contra la Generalitat i han introduït un nou element en els missatges que llancen: la Policia Nacional i la Guàrdia Civil estan sent víctimes d'un assetjament que sorgeix de l'"odi" després que hotels de Pineda i Calella els hagin demanat que se'n vagin.Després que més de 800 persones fossin ferides per l'actuació policial l'1-O, l'Estat només té paraules per les forces de l'ordre. El nucli dur, amb Mariano Rajoy, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría i el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, estan sota el foc i senten al clatell la pressió de sectors durs del propi partit i dels mitjans de comunicació madrilenys. Avui, el president espanyol, Mariano Rajoy, ha expressat el suport a les forces d'ordre a través d'un tuit.Des de l'1-O, el govern espanyol i el PP no fan més que anunciar que reprimiran la Generalitat. No hi ha cap al·lusió a possibles diàlegs que no siguin dins del terreny de joc marcat per l'executiu. Avui, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría ha aparegut per subratllar la línia dura de l'executiu i dir que "prendrem les mesures que siguin necessàries per protegir els drets d els catalans" i ha denunciat suposades "actituds mafioses" d'ajuntaments, referint-se al de Pineda de Mar.No hi ha desavinences públiques quant a rau de duresa en el si de l'executiu. El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha acusat el Govern català d'estar al darrera dels "assetjaments" a la policia, el que demostraria "odi i totalitarisme" que ha de tenir conseqüències en el terreny judicial.Aquest matí, Rafael Hernando, el portaveu del PP al Congrés, posava més benzina a l'escenari, amb unes declaracions en què deia que "la CUP, ERC i alguna altra força política estan desitjant que hi hagi morts a Catalunya" . Hernando ha titllat l'aturada de país de "nazi" i ha fet al·lusió a suposats "grups violents" que tallaven carreteres i afectaven l'economia catalana.Tots els engranatges de l'Estat s'han alineat amb la consigna de màxima duresa contra els "separatistes". Avui, la fiscalia de Barcelona, en mans de la conservadora Ana Magaldi, ha obert una investigació sobre un possible delicte d'odi i discriminació per la decisió de Calella i Pineda de Mar de foragitar els efectius policials que hi estan allotjats.La intransigència dels mitjans de comunicació espanyols davant el "desafiament" sobiranista està actuant d'element de cohesió del bloc constitucionalista i de forta pressió sobre l'executiu perquè no només no cedeixi, sinó que adopti ja mesures enèrgiques com l'aplicació de l'article 155.L'editorial d'El Español d'aquest dimarts era molt dura amb Rajoy. Sota el títol Si no se atreve con el 155, que se vaya , s'acusava Rajoy de no atrevir-se a reprimir amb fermesa Catalunya, el que en aquests moments és un "pecat" gravíssim a l'Espanya profunda. L'editorial elogiava Albert Rivera, que "está por la labor de coger el toro por los cuernos".Però no són només els mitjans més cosnervadors els que reclamen mà dura contra Catalunya. El diari El País ja fa temps que exigeix a Rajoy que no defugi entrar a sac. L'editorial d'avui es titula Un Govern anticatalán . Hi denuncia la senda delictiva que atribueix a l'executiu de Puigdemont, que titlla de "una antiinstitució" contrària al "sistema liberal" i exigeix a Rajoy que convoqui el Congrés per explicar la seva estratègia, que no pot ser d'"apaivagament".Les línies editorials dels grans mitjans madrilenys, tret dels digitals eldiario Público , s'han posat en línia per reclamar que el govern espanyol actuï d'un cop. I al fer-ho, coincideixen amb els sectors que dins del PP exigeixen també una intervenció de l'autonomia.Fins i tot ha reaparegut l'exministre Jaime Mayor Oreja per assegurar que s'està produint la "batasunització de Catalunya" i que cal suspendre l'autonomia. Perquè els catalans sabran apreciar el valor de l'autonomia "si primer la perden".La força d'aquesta pressió de la dreta mediàtica i política ha dut avui el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, a criticar el suposat "assetjament" a les forces de seguretat, que ha considerat "intolerable". Mentre el conflicte s'endinsa en la seva fase més decisiva, el PSOE continua fent equilibris hora a hora.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)