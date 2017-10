Montoro adverteix al Govern que ha de descomptar les nòmines del 3-O als funcionaris

Cristóbal Montoro, ministre d'Hisenda. Foto: La Moncloa

El ministeri d’Hisenda ha advertit aquest dimarts el Govern de la Generalitat que ha de reflectir en les nòmines dels funcionaris catalans que li enviï la reducció de sou corresponent a l’aturada de país que ha tingut lloc aquest 3-O. El ministeri que dirigeix Cristóbal Montoro no explica com forçarà la Generalitat a comunicar quins treballadors han secundat o no la vaga, però avisa que anirà “contra el responsable públic que es comprometi a no reduir els sous” per aquesta jornada d'aturada de país. Centra la mirada en la interventora de la Generalitat, Rosa Vidal, que “ha d’incloure el descompte a la nòmina” en aquells treballadors que hagin aturat l’activitat, i recorda que la fiscalització prèvia d’aquestes nòmines “depèn de Junqueras”.Hisenda assegura que s’ha de reduir els sous dels funcionaris per aquest concepte perquè així ho estableix la legislació. El ministeri de Montoro s'empara en la intervenció dels comptes de la Generalitat adoptada el 15 de setembre, quan va prendre les regnes dels pagaments de l’administració catalana adduint que buscava evitar que es destinessin diners públics a l’organització del referèndum de l’1-O. L’aturada de país convocada per la Taula de la Democràcia ha estat secundada per bona part dels prop de 180.000 treballadors de la Generalitat.

