Felip VI avala la repressió policial i situa el Govern «al marge de la democràcia»

Felip VI ha trencat el silenci de les últimes setmanes , marcades per l'ofensiva judicial contra el sobiranisme, la celebració del referèndum i la posterior repressió policial a la votació. En el discurs d'aquest dimarts a la Zarzuela -la primera reflexió pública del rei en relació a Catalunya des del 13 de setembre-, el monarca ha evitat condemnar la violència policial per frenar l'1-O i ha acusat la Generalitat de situar-se "al marge de la democràcia" i "dividir" la ciutadania catalana. En un intervenció d'escassos cinc minuts, Felip VI no ha fet cap referència als centenars de ferits que va haver-hi diumenge."Em vull dirigir directament a tots els espanyols. Hem estat testimonis dels fets a Catalunya, amb la pretensió de la Generalitat que es proclami il·legalment la independència. Les autoritats han incomplert reiteradament la Constitució", ha ressaltat el cap d'Estat. "Amb les seves decisions, han vulnerat de manera sistemàtica les normes aprovades legal i legítimament", ha apuntat Felip VI. Amb aquest argument, el monarca ha expressat que "és responsabilitat dels legítims poders de l'Estat garantir la vigència de l'estat de dret basat en la Constitució". Sense citar-ho, el rei ha insinuat la via de la suspensió de l'autonomia.Segons el monarca, que ha verbalitzat un missatge que s'ajusta als designis de la Moncloa, els dirigents sobiranistes han "trencat tots els principis democràtics de l'estat de dret", així com "la convivència a la societat catalana". "Aquestes autoritats han menyspreat els llaços que uneixen tots els espanyols. Poden posar en risc l'estabilitat econòmica i social de Catalunya i Espanya", ha apuntat. "Es tracta d'un intent d'apropiació de les institucions històriques de Catalunya. De manera clara i rotunda, s'han situat al marge del dret i de la democràcia", ha reblat.En el discurs, dur amb els passos executats per l'independentisme, Felip VI ha acusat els dirigents catalans d'"intentar trencar la unitat d'Espanya i la sobirania nacional". "Davant d'això, és responsabilitat dels legítims poders de l'Estat assegurar l'ordre constitucional i el normal funcionament de les institucions catalanes", ha indicat Felip VI, obrint la porta a una intervenció efectiva de l'autonomia.El rei ha recordat que existeixen "canals" per defensar les idees dins del marc de la llei. "Tenen un espai de concòrdia amb els seus conciutadans", ha assenyalat en referència a la ciutadania catalana. "No esteu sols", ha apuntat dirigint-se als qui no estan d'acord amb l'actitud de l'executiu que lidera Carles Puigdemont.En la part final de la seva intervenció des de la Zarzuela, Felip VI ha volgut subratrallar que se sent "orgullós" de la democràcia espanyola. "Són moments difícils, però els superarem", ha detallat. "Els nostres principis democràtics són forts. Hem de continuar el camí, amb serenitat i determinació", ha detallat.El monarca ha insistit en la voluntat de transmetre una imatge d'una Espanya ferma en els principis de la Constitució. "En aquesta Espanya millor hi haurà també Catalunya", ha afirmat, abans de destacar el "ferm compromís de la Corona" amb el text constitucional.L'última intervenció del rei datava del 13 de setembre, quan va referir-se al xoc institucional en el transcurs d'un acte a Conca, amb motiu del lliurament dels premis Nacionals de Cultura. El rei va afirmar que "la Constitució prevaldrà per damunt dels qui volen la fractura". Va ser la primera al·lusió del monarca després que el Parlament de Catalunya aprovés les lleis de desconnexió i hores després d'una Diada novament massiva. Com en totes les ocasions en què es pronuncia en aspectes polítics, l'esforç per no desmarcar-se de les directrius de l'executiu de Mariano Rajoy va ser evident.És la primera vegada que el Felip VI programa un missatge institucional de caràcter extrordinari des de la Zarzuela. El seu pare, Joan Carles I, ho va fer en tres ocasions: arran del cop d'estat del 23-F, després dels atemptats terroristes de l'11-M i per anunciar la seva abdicació.

