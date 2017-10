El clam per la democràcia i la dignitat torna a prendre els carrers massivament

Concentració a la plaça Universitat aquesta tarda. Foto: Josep Maria Montaner

Catalunya ha tornat a sortir massivament al carrer. Ho va fer per la Diada, ho va fer per votar aquest diumenge i hi ha tornat avui, en una jornada de vaga general que ha tingut un ampli seguiment, per fer de nou una crida democràtica i per reivindicar la seva dignitat. La repressió policial de l'1-O, que el govern espanyol i l'aparell de l'estat no només no admeten sinó que ridiculitzen o minimitzen, ha fet que diverses manifestacions omplin aquest dimarts el centre de Barcelona i d'altres ciutats catalanes.



A la plaça Universitat de la capital catalana la concentració de la Taula per la Democràcia ha estat un èxit enmig d'una certa preocupació per la seguretat després que s'avisés que agents espanyols de paisà (la seguretat avui corria a càrrec dels Mossos) podien provocar. Allà els representants d'Universitats per la Democràcia han convocat una acampada permanent, que preveuen iniciar a les 21.00 h a la confluència entre el passeig de Gràcia i la Gran Via.



A les sis ha començat també la manifestació sindical a Jardinets de Gràcia, que havia d'arribar fins a la plaça de la Universitat, però ha continuat cap a la Via Laietana, on hi ha la comissaria de la Policia Nacional espanyola. Tant a Barcelona com a la resta de capitals de comarca del país s'ha llegit un manifest unitari contra contra la violència política, per l'aposta pel diàleg i la política i, finalment, exigint la retirada dels milers de policies espanyols vinguts aquests dies a Catalunya per reprimir l'1-O i que pretenen quedar-se al país com a mínim fins l'11 d'octubre a l'espera dels propers passos que faci l'independentisme.



Cuixart exigeix declarar la independència



Des de la concentració que ha convocat la Taula per la Democràcia a Barcelona, el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ha demanat al Parlament que acompleixi la llei del referèndum i faci la declaració d'independència sense dilació. "Estem convençuts que el Parlament sabrà recollir tot aquest clam popular, la demanda que els catalans tinguem Estat propi i donaran curs a la declaració del referèndum que això vol dir fer la declaració d'independència sense dilació", ha afirmat.

Jordi Cuixart (Òmnium) amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Foto: Josep M. Montaner

Ja al matí fins a 300.000 persones segons la Guàrdia Urbana de Barcelona s'havien concentrat. A la capital catalana, milers de persones s'han aplegat davant de les comissaries de la policia espanyola de Via Laietana, que es troba completament tallada, i de la Verneda. També s'ha vist una gran mobilització de persones al passeig Sant Joan, en direcció al centre.



A plaça Universitat també hi havia milers de persones. A més, hi ha hagut una concentració a les 13 h davant la delegació del govern espanyol. Una d'aquestes concentració ha fet via cap al Parlament. Davant la seu del PP al carrer Urgell també s'hi han concentrat centenars de persones que han llençat paperetes de vot de l'1-O. El cos de bombers ha estat ben present a totes les concentracions assegurant la seguretat.

Des de mig matí el centre de la ciutat ha estat ple de gent i hi ha molts carrers tallats a l'espera de que comenci la manifestació convocada a les 18h pels sindicats CGT, Intersindical-CSC, IAC i COS als Jardinets de Gràcia i la concentració a la plaça de la Universitat.



També s'han vist multitudinàries concentracions a Manresa, amb 15.000 persones, Reus, Tarragona, Lleida, Igualada, Granollers, Girona, amb 40.000 persones, convertint-se així en la més important de la història o Tarragona, entre moltes altres. FOTOS Multitudinària manifestació a #Barcelona contra la repressió policial de l'1-O https://t.co/7A0pzCYiou #refND pic.twitter.com/kB2NB7JF3k — NacióDigital (@naciodigital) 3 d’octubre de 2017 FOTOS La manifestació de #Sabadell aplega milers de persones https://t.co/KVMyTYMx85 #vagaND pic.twitter.com/eeTgKbasZa — NacióDigital (@naciodigital) 3 d’octubre de 2017

Aturada "molt massiva" al sector públic



La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, ha qualificat aquest dimarts de "molt massiva" l'aturada del país i ha xifrat en més d'un 70% el seguiment a tots els sectors de l'administració pública tan locals com del Govern. Així ho ha manifestat en una roda de premsa al Departament de Treball.



Entre d'altres, ha apuntat per exemple que el seguiment de l'aturada en el sector de Salut és del 75% i que hi ha serveis mínim del 33% a Rodalies Renfe tot el dia i el 25% transport públic a Barcelona en hores punta. Bassa ha reclamat que l'aturada es faci de forma pacífica. "Cridem una vegada més a que la gent de forma pacífica demostri la convivència cívica que tenim com a país", ha indicat.



Les artèries tallades



Les manifestacions per l’aturada general d’aquest 3-O per protestar contra la vulneració dels drets fonamentals d’aquest diumenge han tallat una seixantena de carreteres catalanes des de primera hora d'aquest matí, entre elles principals nusos de comunicació com l’AP-7, l’A-2, la C-25, la C-58 o la B-23. Per altra banda, la crida està tenint un seguiment massiu i l'activitat a Catalunya està pràcticament aturada. A mesura que avançava la tarda s'ja anat recuperant la circulació normal a les principals artèries.



La circulació ha estat interrompuda a l’autopista AP-7 a Vilablareix, Sarrià de Ter, Cervià de Ter, a Constantí i Cardedeu; a l'A-2 a Bellpuig i al Bruc; a la B-23 a Molins de Rei, a l’Eix Transversal a Rajadell i Gurb; a l'N-II a Medinyà i al Masnou; a la C-16 a Riu de Cerdanya, Sallent i Sant Fruitòs de Bages, a la C-15 a Vallbona d'Anoia, a la C-37 a la Vall d'en Bas i a Manresa; a la C-17 a Ripoll; a la C-252 a Corçà, a la C-63 a Vidreres i a la Vall d'en Bas, a la C-66 a Celrà, a l'N-260 a La Seu d'Urgell, a l'N-340 a Subirats i la T-11 a Tarragona. També hi ha talls a la C-65 a Llagostera, a la C-66 a Cetrà i a la GI-514 a Medinyà.



En canvi, se circula però amb molta dificultat a la Canonja, a l'A-7, amb quatre quilòmetres de cua; a l'AP-7 a Tarragona amb dos quilòmetres; a la B-30 a Sant Cugat del Vallès; a la B-23 al Papiol; a la C-32 a Cornellà i Mataró i a la C-37, a Valls.



Podeu comprovar aquí l'estat actual de totes les carreteres.

Una noia alça les mans al tall de la C-17 Foto: Sergi Cámara

També hi ha hagut talls en algunes vies de tren, com a Girona i als túnels de Bracons i del Cadí, i la frontera de Puigcerdà. Pel que fa a la resta del transport públic, poques incidències, tot i els serveis mínims, ja que hi ha menys activitat.



El centre Ramon Llull de Barcelona, on va actuar la policia espanyola. Foto: Josep Maria Montaner

El centre Ramon Llull de Barcelona, on va actuar la policia espanyola. Foto: Josep Maria Montaner

«Més bombers i menys policies», criden els manifestants a les portes de la seu del PP, on hi ha una protesta https://t.co/Yn8d69LEMq #vagaND pic.twitter.com/lRmoxEqAL2 — NacióDigital (@naciodigital) 3 d’octubre de 2017

Mercabarna, buida durant l'aturada general d'aquest dimarts a Catalunya. Foto: Mercabarna



Seguiment massiu



El seguiment de l'aturada es gairebé massiu. Empreses d'implantació arreu del territori com el Grup Bon Preu s'han sumat a l'aturada de país, una decisió empresarial que comporta que els treballadors no veuran descomptada la jornada del sou. També ho fan Petrolis Independents, Frit Ravich o les 770 empreses de Mercabarna, que ja han anunciat que secunden la convocatòria. Entitats esportives com el Futbol Club Barcelona i el Reial Club Deportiu Espanyol, o conglomerats empresarials com el Grup Ametller Origen també ho faran.



També s'hi han sumat diverses associacions empresarials, com ara la Unió d'Entitats de Retail de Catalunya, Retailcat, la Fundació d'Empresaris de Catalunya, la Fundació Comerç Ciutadà o l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà.



Des del punt de vista de les administracions, ajuntaments, consells comarcals, empreses i centres de recerca d'arreu del país també han decidit adherir-s'hi, entre ells l'Ajuntament de Barcelona.



També ho fan sindicats agraris com Unió de Pagesos, que ha demanat estacionar els tractors a les places dels pobles en el marc de la mobilització, o sindicats sanitaris com Metges de Catalunya, que ha rebutjat la violència policial. Els estibadors del Port de Barcelona també hi participaran.



Hi ha aturades també al món docent, on universitats com la Rovira i Virgili o la de Girona o nombrosos centres educatius de primària i de secundària d'arreu del país han anunciat que se sumen a la convocatòria de la Taula per la Democràcia.



Els mitjans de comunicació públics, com la mateixa Agència Catalana de Notícies, se sumen a l'aturada. A TV3 i a Catalunya Ràdio els treballadors han decidit adherir-si faran 24 hores d'aturada.



En canvi, Banc Sabadell i CaixaBank no s'han sumat a l'aturada del 3 d'octubre, tot i que han fet públic que respecten el dret dels treballadors a fer-ho. Mercadona s'ha manifestat en el mateix sentit, tal com també ho ha fet la Diputació de Girona.



També cal indicar que PIMEC, que forma part de la Taula per la Democràcia, ha volgut aclarir que respecta la voluntat individual de cadascun dels seus membres i que dona suport a la decisió d'aturar l'activitat o no, total o parcialment. PIMEC ha apostat pel pacte dins l'empresa.



Finalment cal recordar que l'aturada de país convocada per la Taula per la Democràcia per a aquest dimarts conviurà amb la vaga general que van sol·licitar la setmana passada els sindicats CGT, COS, Intersindical-CSC i Intersindical Alternativa de Catalunya. En aquest sentit, el Departament Treball, Afers Socials i Famílies ha subratllat que la vaga és un dret fonamental que comporta drets i obligacions i ha establert serveis mínims per als diferents sectors.



Pel que fa a l'aturada de país, els treballadors "poden sumar-s'hi" i absentar-se del seu lloc de treball segons l'acord que hagin pactat amb l'empresa, indica Treball.​

Foto: Cedida



L'Eix Transversal (C-25) tallada a Gurb, a Osona. Foto: ND

La C-25 tallada a Gurb. Foto: ND



La C-32 tallada a Sitges en direcció Barcelona Foto: Albert Corominas



La C-32 tallada a Sitges aquest dimarts. Foto: Albert Corominas

La C-17, bloquejada en ambdós sentits a l'alçada de Ripoll. Foto: Arnau Urgell



Tractors bloquegen la C-17 a l'entrada de Ripoll. Foto: NacióRipollès

fotos de les vies del tren a Girona tallades per la #VagaGeneral3O . pic.twitter.com/h0UPs4ihvQ — CDR Girona i Salt (@CDRGironaSalt) 3 d’octubre de 2017

Una de les accions que es preveu més multitudinària és la convocatòria per concentrar-se a les sis de la tarda davant dels ajuntaments de totes les capitals de comarca. A Barcelona, la concentració serà a la plaça Universitat.A banda, Crida per la Democràcia també ha convidat a portar flors a les onze del matí als col·legis electorals que van ser assaltats per les forces policials estatals durant l'1 d'octubre.L'aturada és la primera acció de la setmana que s'emmarca en la voluntat del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, de fer que el resultat del referèndum sigui vinculant . El dimecres hi haurà una altra cita important. Serà llavors quan la junta de portaveus es tornarà a reunir i Junts pel Sí farà una proposta sobre data per celebrar un ple "específic sobre les conseqüències de l'1-O" , dia en què també es debatrà quin format tindrà la jornada parlamentària.Sigui com sigui, l'aturada s'ha gestat en els darrers dies però va acabar de prendre forma arran de l'actuació policial de diumenge. Durant la tarda, mentre la gent votava i al mateix temps protegia els col·legis electorals de la violència policial, el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, es va reunir amb els màxims responsables de les entitats sobiranistes i els sindicats majoritaris per abordar l'escenari d'una aturada de país que acompanyés els passos a seguir després del referèndum. En certa manera, el sobiranisme espera que l'impacte dels 2,2 milions de vots vàlids –un 90% dels quals a favor del "sí"- en plena repressió de l'Estat es conjugui aquest dimarts amb una resposta massiva al carrer.El Govern, que ja encamina la proclamació de la independència –s'estan perfilant els detalls, tractats durant la setmana passada-, dona suport a la vaga i no es reunirà com fa cada dimarts. A Palau confien que la mobilització permanent acompanyi la fase decisiva en què ha entrat el procés. Malgrat tot, el cert és que no tothom entén de la mateixa manera aquesta aturada de país, que en principi es va equiparar a una vaga general que tingués la complicitat dels empresaris i que també aturés els centres educatius. Així ho va anunciar el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, en el míting posterior a tancar els col·legis electorals , ja que així s'havia acabat de perfilar en la reunió de diumenge al vespre de la Taula per la Democràcia , que reuneix, entre d'altres, CCOO, UGT, ANC, Òmnium, Pimec i Cecot.La mobilització té com a objectiu respondre a la "repressió" que ha posat en marxa l'Estat per impedir el referèndum i que diumenge va arribar a la cúspide de la repressió exercida. Malgrat tot, durant el dia han aparegut divergències entre cada organització sobre com concretar aquesta aturada. Així, per una banda, hi havia convocada des de la setmana passada la vaga general impulsada per la CGT, la IAC, la Intersindical-CSC i la COS, que es manté i a la qual la Taula per la Democràcia va acordar donar-hi suport diumenge.Malgrat tot, aquesta unitat plena s'ha torçat aquest dilluns. En una nova reunió per tancar els detalls de l'aturada que s'ha celebrat durant el migdia, CCOO i UGT s'han desmarcat de l'acord del dia anterior i han defensat que es fessin aturades només en aquells centres de treball on empleats i empresaris ho acordessin. Serien, per tant, aturades parcials, emmarcades en un horari determinat, i que no comportarien una reducció salarial proporcional, com sí que ocorre en el cas de la vaga. Els grans sindicats argumenten que, com que no es tracta d'un conflicte estrictament laboral, la mesura s'ha de prendre des de la unitat dels actors de cada empresa.Davant d'això, els altres sindicats que participen a la Taula -IAC i Intersindical-CSC-, així com l'ANC, Òmnium, Unió de Pagesos, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, els universitaris o els escoltes han criticat el canvi de postura dels sindicats majoritaris, però no els han aconseguit fer desistir del gir. D'aquesta manera, només una estona després que les cúpules estatals de CCOO i UGT es desmarquessin de la vaga i critiquessin tant l'immobilisme de Mariano Rajoy com l'estratègia unilateral del Govern, les federacions catalanes d'aquests catalans han concretat en roda de premsa que el seu suport efectivament es limitava a les mobilitzacions i a les aturades acordades.En aquesta línia, les patronals PIMEC i CECOT -que integren la Taula per la Democràcia- tampoc no secunden la vaga general. "Entenem que una part important de la població catalana vulgui donar resposta al que va passar ahir", ha dit el secretari general de CECOT, David Garrofer, però ha insistit que això "no justifica en cap cas una vaga general" i, com la Pimec, recomanen a les seves empreses realitzar aturades d'una hora. Al seu torn, Foment del Treball ha apuntat que l'aturada de país "no té cobertura legal", i Banc Sabadell i CaixaBank tampoc se sumen a la iniciativa, però respecten el dret dels treballadors a fer-ho.Per aquest motiu, els treballadors que vulguin secundar les mobilitzacions tenen dues vies. Per una via, la de l'aturada acordada -fins i tot, tot el dia-, si l'empresari hi està d'acord i també s'hi vol implicar, una opció que permetria que l'acció no repercutís en la retribució. L'altra via, en cas que no hi hagi acord, seria secundar la vaga convocada pels sindicats minoritaris i que té el suport de les entitats sobiranistes, el Govern, el PDECat, ERC, la CUP, Podem i nombroses entitats.Els suports a l'aturada no han parat de multiplicar-se aquest dilluns, i ja s'ha viscut una prèvia amb iniciatives com la breu aturada del migdia al metro i els autobusos de Barcelona. Han cridat a participar-hi els estudiants en la mobilització que han fet pel centre de Barcelona i nombroses institucions, empreses, equipaments i entitats han comunicat que s'hi adhereixen -en línia amb la voluntat que no sigui una decisió unilateral de cada treballador, com en una vaga clàssica-. Unió de Pagesos ha cridat la pagesia a unir-se l'aturada amb els tractors parats a les places dels pobles per sumar-se a les concentracions convocades a les 18 h a les capitals de comarca.També han explicat que aturen la seva activitat en suport a l'aturada diverses universitats (com la UB, UAB, UPC, URV i UVic-UCC), equipaments culturals –des de la Sagrada Família al Palau de la Música, el Liceu, l'Auditori i museus-, empreses –com les 770 de Mercabarna i els supermercats Bonpreu i Esclat-, els tres principals equips de futbol catalans –Barça, Espanyol i Girona- i els estibadors, que han guanyat protagonisme perquè van acordar no donar servei als creuers que allotgen la policia espanyola, entre ells el que duu la imatge de Piolín. Igualment, diversos gremis i molts comerços no tindran activitat aquest dimarts i, per això, els convocants de l'aturada demanen no consumir en aquells establiments que no l'hagin secundada, ja que això implicaria premiar aquells que no protesten per obtenir un rendiment econòmic. Per això, demanen no comprar objectes, roba, menjar o consumir cafès o àpats durant tota la jornada.La Generalitat ja havia dictat els serveis mínims la setmana passada per a la vaga que havien convocat els sindicats minoritaris, però els ha acabat rectificant a la baixa en el transport públic. En concret, han passat de cobrir el 50% del servei fins a situar-los en el 25% en el cas del servei del metro, autobús i Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) en hores punta (de 6.30 h a 9.30 h i de 17 h a 20 h). En el cas de Rodalies i Regionals operats per Renfe es mantenen en el 33%. Al tramvia i busos com l'Aerobús funcionarà el servei al 50%.L'ajuntament de Barcelona també ha decretat serveis mínims i s'ha adherit també a l'aturada. Això voldrà dir que els equipaments municipals no essencials tancaran. És el cas de centres cívics, ludoteques, biblioteques o casals de gent gran, per exemple. En el cas dels centres escolars, serà decisió de cada escola. També se suspendran actes institucionals i reunions polítiques. Altres consistoris han fet públic que aturaran la seva activitat, com són els d'Igualada, Manresa, Solsona, Vic i Cardona.

