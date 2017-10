El TSJC demana a De los Cobos que informi sobre els incidents de l'1-O

19:59 El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, que té intervingudes les comptes de la Generalitat, pretén modificar les nòmines dels funcionaris catalans per descomptar-los el dia de vaga malgrat que el Govern ha dit que no ho faria perquè era una aturada de país.

19:52 Universitats per la República convoca una acampada. L'acampada començarà a les 9 del vespre i s'ubicarà entre entre Passeig de Gràcia i Gran Via de les Corts Catalanes "per defensar la República davant la repressió estatal".

19:49 Jordi Cuixart: “Demanem al Parlament que faci la declaració d’independència sense dilació”. El president d’Òmnium Cultural ha subratllat que la capacitat dels catalans d’aturar el país, és una demostració del compromís en la defensa de les llibertats.

19:48 EN DIRECTE Amplíssim cordó de seguretat dels Mossos per protegir la comissaria de la Via Laietana https://t.co/ZJotUFBtDa #vagaND pic.twitter.com/3UdLZeqKE1 — NacióDigital (@naciodigital) 3 d’octubre de 2017

19:36 Milers de berguedans es manifesten a la caserna de la Guàrdia Civil per denunciar la brutalitat policia https://t.co/Nh7JSBV3Xf #vagaND pic.twitter.com/PnKmt2OaG6 — NacióDigital (@naciodigital) 3 d’octubre de 2017

19:31 EN DIRECTE Sabadell ha tornat a viure una mobilització massiva després de la manifestació del matí https://t.co/P6x1P7wrTB #vagaND pic.twitter.com/HVnE2OjSUI — NacióDigital (@naciodigital) 3 d’octubre de 2017

19:21 Milers de manifestants tornen a ser protestant davant de la comissaria de la policia espanyola de Via Laietana. El cordó de Mossos és molt més ample que hores abans i ocupa més de la meitat de la via.

19:17 EN DIRECTE La plaça Universitat continua plena de gom a gom una hora després de la lectura del manifest https://t.co/tfsMNbokHU #vagaND pic.twitter.com/9Ws6OTzIa6 — NacióDigital (@naciodigital) 3 d’octubre de 2017

19:09 EN DIRECTE Manifestacions multitudinàries i sense precedents al Pallars: Tremp, Sort i la Pobla de Segur https://t.co/OYSEeODttk #vagaND pic.twitter.com/3HjpIw9ax0 — NacióDigital (@naciodigital) 3 d’octubre de 2017

19:00 L'Ajuntament de Reus insta al govern espanyol a ordenar la retirada dels policies espanyols allotjats a la capital del Baix Camp.

18:55 EN DIRECTE Unes 15.000 persones col·lapsen el centre de Terrassa per denunciar la brutalitat policial https://t.co/VUvJmTvmdV #vagaND pic.twitter.com/kPVx7cHSI5 — NacióDigital (@naciodigital) 3 d’octubre de 2017

18:50 «Rapitencs, no esteu sols!». Sant Carles de la Ràpita experimenta una catarsi col·lectiva amb milers de persones vingudes d’arreu de pobles veïns en la manifestació més gran mai vista a la població; crònica de Sofia Cabanes.

18:45 ERC anuncia una querella per injúries contra Rafael Hernando. El portaveu del PP al Congrés ha afirmat que té la impressió que republicans i CUP "estan desitjant que hi hagi morts a Catalunya".

18:45 L'Íbex 35 aconsegueix tancar en verd en una jornada marcada per l'aturada general a Catalunya. El selectiu espanyol guanya un 0,02% després de mantenir números vermells durant gairebé tota la sessió.

18:42 El Departament de Cultura garantirà la preservació dels documents audiovisuals (fotografies, vídeos, etc.) que s'està difonent aquests dies per tal que no es perdin ni sigui eliminats de la xarxa.

18:40 El clam per la democràcia i la dignitat torna a prendre els carres massivament. Centenars de milers de persones surten als carrers de Barcelona i diverses ciutats catalanes coincidint amb l'aturada de país i demanen la retirada de la policia espanyola.

18:40 Després de setmanes de silenci, que recordàvem en aquesta peça, el rei Felip VI farà un missatge institucional televisat avui a les 21.00. El sobiranisme no espera cap gest en favor del referèndum pactat.

18:31 Els bombers són aclamats a Olot per la multitud: "Els bombers seran sempre nostres!" #VagaND pic.twitter.com/jwhl21Q6O4 — NacióGarrotxa (@NacioGarrotxa) 3 d’octubre de 2017

18:30 Situació normalitzada a les carreteres catalanes. Aquest matí s'han tallat fins a 60 vies arreu del país en el marc de l'aturada general.

18:25 EN DIRECTE Concentració massiva a la plaça de l'Ajuntament de Ripoll, amb més gent encara que al migdia https://t.co/Qn85qq9Ckb #vagaND pic.twitter.com/QcfPH6umdj — NacióDigital (@naciodigital) 3 d’octubre de 2017

18:24 La Porxada de Granollers, un altre cop plena de gom a gom contra la repressió espanyola https://t.co/tVeJZHJaVE #vagaND pic.twitter.com/ICYMowdA0U — NacióDigital (@naciodigital) 3 d’octubre de 2017

18:23 Impressionant minut de silenci a Sabadell.

VIDEO Impresionant minut de silenci a Sabadell https://t.co/QK8NZMWXm8 pic.twitter.com/8oCP98Dfil — NacióSabadell (@NacioSabadell) 3 d’octubre de 2017

18:18 Els estudiants anuncien que acampen a Passeig de Gràcia amb Gran Via, ho anuncia la Taula per la Democràcia.

18:18 Comencen els parlaments a Olot: des de poetes a terapeutes, ADF, bombers... Manifestació massiva a la Garrotxa https://t.co/Cgz849keaW pic.twitter.com/F0FXvx2ZeQ — NacióDigital (@naciodigital) 3 d’octubre de 2017

18:15 EN DIRECTE «Som gent de pau, som un sol poble», assegura la Taula per la Democràcia https://t.co/Q1w8ORIkzR #vagaND pic.twitter.com/hZl4vgeRtm — NacióDigital (@naciodigital) 3 d’octubre de 2017

18:12 El manifest de la Taula per la Democràcia, llegit a Barcelona per l'actor Àlex Casanovas, exigeix la retirada dels cossos de seguretat estatals.

18:10 EN DIRECTE A Barcelona es llegeix manifest de la Taula per la Democràcia: «En defensa dels drets i les llibertats» https://t.co/ESBomxY5Ak pic.twitter.com/lR42VKrs83 — NacióDigital (@naciodigital) 3 d’octubre de 2017

18:08 EN DIRECTE A Tarragona engega "la manifestació silenciosa més gran que s'ha fet mai a la ciutat" https://t.co/CCf5C1I0Rg #vagaND pic.twitter.com/lA47RfJYbb — NacióDigital (@naciodigital) 3 d’octubre de 2017

18:05 EN DIRECTE La plaça Major de Vic es queda petita per la concentració contra la repressió espanyola https://t.co/JlEaDd7Hzf #vagaND pic.twitter.com/hrpnN8bqvZ — NacióDigital (@naciodigital) 3 d’octubre de 2017

17:56 Unió de Pagesos calcula que avui s'han mobilitzat uns 5.000 tractors a tot Catalunya. Unió de Pagesos constata que la pagesia ha seguit l'aturada de país a totes les comarques de Catalunya. El seguiment ha estat del 85% a les comarques de Girona, el 90% a les de Lleida, 95% a les de Tarragona, 90% a les Terres de l'Ebre, 70% a Muntanya, 90% a la Catalunya Central i 80% a l'Àrea Metropolitana.

17:54 Dolors Bassa demana "no caure en provocacions" durant les concentracions i avisa de possibles infiltrats. La consellera de Treball crida a la "prudència" i remarca que "el que volen és que hi hagi aldarulls".

17:35 L'alcalde de Vilalba Sasserra, Joan Pons, anuncia que aquesta setmana enviarà un escrit al delegat del govern espanyol perquè comuniqui qui va ordenar l'atac de la Guàrdia Civil al Centre Cívic Vicenç Català diumenge passat. També denuncia que els van robar un ordinador i uns altaveus. A Vilalba Sasserra, un poble de 700 habitants, avui s'hi han concentrat prop de 3.000 persones de la comarca per donar-los suport i solidaritat.

17:31 Ple absolut a Passeig de Gràcia amb Diagonal. La gent es concentra per la manifestació de la tarda https://t.co/Z8rWNIbOxG #vagaND pic.twitter.com/6XKfFibIlE — NacióDigital (@naciodigital) 3 d’octubre de 2017

17:27 El TSJC demana a De los Cobos que informi sobre pla de coordinació policial i la relació d'incidents de l'1-O. La magistrada vol saber els encàrrecs fets a cada cos policial, el grau de compliment, les incidències i el resultat. D'altra banda, la magistrada ha modificat els dies previstos per a les declaracions com a testimonis de dos responsables d'empreses que van optar al procés d'homologació d'urnes que va obrir el Govern i que va quedar desert, i de sis càrrecs del Govern.

17:23 El consum elèctric ha caigut un 11%, mostra de l'impacte de l'aturada general.

17:21 EN DIRECTE Així de plena ja està la plaça Universitat quan manquen 40 minuts per les 18.00. Fotos: @fotomontaner https://t.co/QamPuo1jIp pic.twitter.com/DGk9BAuawM — NacióDigital (@naciodigital) 3 d’octubre de 2017

17:20 EN DIRECTE Es comença a omplir la plaça Major de Vic a 45 minuts de l'inici de la concentració. Foto: @sergicamara https://t.co/c2EFqoBfXX pic.twitter.com/ZtEoBYDYTl — NacióDigital (@naciodigital) 3 d’octubre de 2017

17:15 La Prefectura dels Mossos felicita per carta als agents per la seva actuació l'1-O. A la missiva, els emplaça a estar "tranquils" perquè han treballat seguint les "instruccions que us vam donar".

16:59 La manifestació de Manresa ha aplegat unes 28.000 persones, la més gran que es recorda https://t.co/2YGJSwUuak #vagaND pic.twitter.com/8TDDwjQcm9 — NacióDigital (@naciodigital) 3 d’octubre de 2017

16:57 El seguiment de l'aturada a la seu del TSJC i la Ciutat de la Justícia de Barcelona se situa per sobre del 60%. Els treballadors dels serveis penitenciaris secunden la convocatòria al 100% i tots els serveis mínims estan garantits.

16:57 La plaça Major d'Olot es comença a omplir de gent vinguda d'arreu de la Garrotxa per anar a la concentració davant l'Ajuntament. pic.twitter.com/Mdbwsa4pU1 — NacióGarrotxa (@NacioGarrotxa) 3 d’octubre de 2017