La Prefectura dels Mossos felicita per carta als agents per l'actuació de l'1-O

La Prefectura dels Mossos d'Esquadra ha enviat una carta als agents per felicitar-los per la seva actuació durant l'1-O i els dies previs a la celebració del referèndum. A la missiva, els comandaments els emplacen a estar "tranquils" perquè "hem treballat molt i hem treballat bé", tal i com "quedava recollit en les instruccions que us vàrem donar". En aquest sentit, afegeixen, "sentim la satisfacció d'haver viscut que les vàreu executar amb precisió". El document els anima a seguir amb la seva tasca i els recorda que "en les vostres actuacions la ciutadania ha pogut copsar, una vegada més, quina és la seva policia". Una policia, afegeixen, de "sòlids valors democràtics, sotmesa a la legitimitat que li dona la seva societat, eficaç en el compliment de la llei i en la resta de missions que li són encomanades". Amb tot, els animen a sentir-se "ben orgullosos del vostre treball" i a continuar treballant."Els comandaments del cos us volem agrair la feina que heu fet de manera silenciosa però eficaç durant aquests últims dies, especialment des del passat divendres i durant la dura jornada que es va viure diumenge". Així comença la carta que la Prefectura dels Mossos ha fet arribar als seus agents. La missiva continua recordant que l'1-O passarà "a la història del nostre país com un dia trist perquè es va saldar amb almenys 893 ferits", als que desitgen una ràpida recuperació.A la carta, asseguren que "en totes les vostres actuacions" la ciutadania ha pogut copsar "quina és la seva policia". Una policia, afirmen, amb valors "democràtics", "eficaç" en el compliment de la llei i en totes les missions que se li encomanen. "Creiem que avui és un bon dia per recordar-vos, el que la ciutadania ja fa temps que ha pogut copsar", afegeixen.El document també recorda la tasca realitzada durant els atemptats terroristes del passat mes d'agost on, afirmen, "vàrem ensenyar al món qui som com a organització i quina és la professionalitat dels mossos i mosses que la conformen". "El que estem fent només s'aconsegueix sumant la vocació, l'autoexigència, el compromís i l'esperit de servei de cadascú de vosaltres. Gràcies", remarquen a la missiva.Des de la Prefectura insisteixen que fa temps que estan "construint" una "policia moderna" que ha de servir perquè les persones "tinguin cada dia una vida més digna". "Ho fem des de la discreció i sense deixar-nos arrossegar pel soroll, les pressions, escoltant i posant dalt de tot dels nostres objectius el respecte a la llibertat i seguretat de les persones i als drets humans", afegeixen."Heu d'estar doncs ben orgullosos del vostre treball i nosaltres, com a comandaments, ho estem de vosaltres. Orgullosos i agraïts", afirmen. En aquest sentit, els recorden que sempre els han dit que estarien al seu costat en els "moments més complexos" i que "assumiríem les nostres responsabilitats". Per això, afegeixen, "us traslladem un missatge serè davant del soroll inconsistent".Amb tot, els emplacen a estar "tranquils" perquè "hem treballat molt i hem treballat bé". "Així quedava recollit en les instruccions que us vàrem donar i sentim la satisfacció d'haver viscut que les vàreu executar amb precisió, alineades amb els principis i limitacions propis de l'exercici de la professió". Per tot plegat, els animen a continuar treballant i "obrint la nostra col·laboració a totes les institucions i corporacions amb qui treballem amb la convicció que ho farem, més que mai, des dels nostres valors".Finalment, la carta agraeix la tasca de les subdireccions de la Direcció General de Policia (DGP) i de l'estructura del Departament pel "seu suport diari". També destaca l'actitud de les representacions sindicals, en unes setmanes "realment complexes".La missiva recorda també les paraules del Major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, on assegurava que el "què" sovint "ens ve donat" però el "com", "és a les nostres mans". "Heu de tenir la plena consciència que vàreu excel·lir en el seu exercici prudent", insisteixe

