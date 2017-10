3 d'octubre: aturada de país

El que rebeu avui és un Despertador de mínims. A NacióDigital, tant l'empresa editora del diari com els que hi treballem, hem decidit sumar-nos a l'aturada de país que, en forma de vaga general, fem aquest dimarts a Catalunya. Us animo a fer el mateix i a participar de les mobilitzacions. Des d'ahir al vespre, la nostra portada és de mínims i només hi apareixen la notícia que anirem actualitzant, l'editorial i un minut a minut que fa un petit equip perquè no us perdeu res important d'aquesta jornada.



A les vuit del vespre d'avui, el diari líder en català tornarà amb tota la seva potència periodística i territorial per explicar-vos en detall el desenvolupament d'una jornada que ha de reflectir la reivindicació permanent d'un poble digne que vol llibertat i la indignació per la brutalitat de la policia espanyola l'1-O.



EDITORIAL: ​NacióDigital, amb els drets de tots



MINUT a MINUT: L'aturada de país, en directe



Ferran Casas i Manresa

subdirector de NacióDigital

