La policia es fotografia orgullosa amb una bandera espanyola després de les càrregues per l'1-O

Así posaba ayer por la noche la @policia en el muelle, orgullosos de haber machacado al pueblo Catalan. MISERABLES!!! pic.twitter.com/VNLHSMXDtF — Portuaris CNT (@PortuariosCNT) 2 de octubre de 2017

MAÑANA paramos en el Puerto y vamos a protestar frente a la sede del @PPopular convocados por nuestro Sindicato. ¿TE VIENES? pic.twitter.com/OtlMkiCbYq — Portuaris CNT (@PortuariosCNT) 2 de octubre de 2017

Un grup de policies que van participar a l'operatiu policial contra el referèndum es va fotografiar amb una bandera espanyola un cop van tornar al vaixell on s'allotjaven. La imatge l'ha compartit el compte Portuaris de la CNT, que els ha qualificat de "miserables" per posar "orgullosos" després d'haver "matxacat" el poble català. L'actuació de la policia espanyola va deixar 893 ferits, segons l'últim balanç del departament de Salut.Els amarradors de la CNT s'han afegit a l'aturada del país convocada per aquest dimecres i han anunciat que "aturaran el port de Barcelona" i es manifestaran a la seu del Partit Popular. També els estibadors han decidit per unanimitat secundar l'aturada del 3 d'octubre.

