MINUT a MINUT L'aturada de país, en directe

La Taula per la Democràcia convoca una "aturada de país" que té el suport del Govern, ajuntaments i múltiples institucions catalanes | La mobilització és la primera acció de la setmana que s'inscriu en la voluntat de Puigdemont per fer vinculant el resultat del referèndum | Les cúpules de CCOO i UGT es fan enrere del suport a la vaga general i proposen fer aturades parcials on hi hagi pactes entre treballadors i empresaris