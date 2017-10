VÍDEO ​La policia espanyola es va endur disfresses, joguines i menjar d'una escola de Sabadell

Pany d'un lavabo trencat al Nostra Llar de Sabadell. Foto: Albert Segura

L’ assalt a l’escola Nostra Llar aquest diumenge va generar imatges dignes de ser recordades durant molt de temps, amb agents de la policia espanyola trencant la porta de vidre per entrar al centre amb l’objectiu de trobar urnes i paperetes. Però també ha deixat importants danys materials en una trentena de portes que van esbotzar a les quatre plantes de què disposa el centre. A més, la policia es va endur en bosses, on se suposava que hi havia material usat en el referèndum, un grapat de joguines, disfresses i menjar per a celíacs de la cuina que es trobaven en un recipient que s’assemblava a les urnes.Aquest matí, a primera hora, tècnics de l’Ajuntament, Ensenyament i personal de manteniment han analitzat els danys produïts, centrats sobretot en més d’una vintena de portes de fusta de les aules i alguna de metàl·lica, com és el cas de la que dona al terrat i la que accedeix directament a la cuina. La brutalitat, però, va començar amb l’accés al propi centre, donat que es va oferir les claus als agents, que van optar per obrir-se pas arrencant primer una de les barres per obrir les portes i després petar completament una vidriera amb un mall i malmetent-ne una segona.Ahir mateix l’Ajuntament va reparar d’urgència la porta de vidre malmesa de manera provisional, i avui s’instal·laran tanques de protecció perquè la gent no s’apropi per no prendre mal. Quedarà pendent substituir-la per una de nova, així com fer el mateix amb la porta del costat, on aquest matí es veien els impactes dels cops de mall.Això ha generat moltes preguntes per part de l’alumnat, sobretot de P-4 i P-5, les classes dels quals donen directament a les portes d’entrada. Fonts del centre han explicat aque avui tractarien els fets que van passar a l’escola davant l’evidència de la petjada dels agents, i és que una gran part de les aules s’han vist afectades per l’acció policial. Moltes de les portes tenen els marcs arrencats, els panys completament esmicolats o forats per on se suposa que haurien intentat obrir-les. A banda d’aules, els grans afectats han estat els lavabos, on els agents hi han actuat amb més geni.Tot i buscar-les, no van trobar ni urnes ni paperetes, que la coordinació del referèndum a l’escola va saber amagar. “Van sortir-ne amb dues bosses plenes de disfresses, que utilitzem per teatre o per fer Els Pastorets, i joguines”, explica el coordinador de l’AMPA, Joan Esteve, que va presenciar la sortida dels agents. A banda, segons ha relatat el primer tinent d’alcalde, Joan Berlanga, també es volien endur un recipient de la cuina “que tenia la forma semblant a la d’una urna” i que contenia menjar per als nens i nenes celíacs del centre.Per tot plegat, Ensenyament està quantificant el valor dels danys ocasionats i estudia emprendre accions per denunciar els fets.

