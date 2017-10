Un veí de Calella denuncia que la Guàrdia Civil escopia els manifestants des del balcó del seu hotel

Esta madrugada en Calella ( Barcelona) un grupo de Guardia Civiles de paisano salieron del hotel a dar palizas pic.twitter.com/FfNEUGv9EN — Irreverent (@Nen__17) 2 de octubre de 2017

Agents de paisà de la Guàrdia Civil van carregar contra manifestants que s'havien concentrat a les portes de l'Hotel Vila de Calella, on s'allotjaven els agents, per demanar que marxessin del municipi. Unes imatges de Ràdio Calella mostren com els Mossos van fer un cordó a la porta de l'hotel, però la Guàrdia Civil se'l va saltar i va carregar contra els veïns concentrats, utilitzant la seva porra extensible reglamentària.Un dels veïns ha explicat a Ràdio Calella que abans de carregar la policia els va escopir des dels balcons i els van llençar ampolles i galledes d'aigua, i restes d'orina. "Un dels Guàrdies Civils va estendre una porra, va tirar un dels Mossos d'Esquadra a terra i va carregar contra tota la gent", ha explicat un dels ferits. Ell es va entrabancar, va caure sol a terra i, quan es va aixecar, un Guàrdia Civil li va donar un cop a l'esquena, fins que un Mosso el va ajudar a incorporar-se.Les càrregues van provocar dotze ferits, quatre dels quals van requerir atenció hospitalària. L'alcaldessa del municipi, Montserrat Candini, ha qualificat l'actuació d'"absolutament desproporcionada i desmesurada". A les imatges de Ràdio Calella, es veu com l'alcaldessa parla amb un Guàrdia Civil sobre l'actuació policial que acabaven de dur a terme els agents. Candini contrastava l'absoluta professionalitat de la Guàrdia Civil que hi ha permanentment a Calella amb la dels agents desplaçats per l'operatiu de l'1-O.Els Mossos van haver d'actuar per contenir la situació de violència. Al vídeo, es veu un grup de Mossos, alguns d'ells visiblement nerviosos, demanar als manifestants que marxessin a casa per facilitar-los la feina, i posteriorment lamentant l'actuació violenta de la Guàrdia Civil. Al vídeo es veu, com a mínim, tres agents de la Guàrdia Civil fora de servei utilitzant les seves porres reglamentàries per carregar contra manifestants que protestaven per l'actuació durant l'1-O. El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha afirmat que, si els fets són certs, el ministre Zoido haurà de donar explicacions.L'Hotel Vila de Calella ha fet fora la Guàrdia Civil del seu establiment. Els propietaris han explicat aque els agents, més d'un centenar, van arribar fa tres setmanes i ocupaven la pràctica total de les habitacions. En aquell moment, van assegurar que eren una unitat antiterrorista especial, però diumenge els veïns els van alertar que els policies que allotjaven eren els mateixos que havien participat en l' operació policial contra el referèndum que ha deixat 893 ferits , alguns d'ells de gravetat.Aquest matí, la família que gestiona l'hotel els ha comunicat que havien d'abandonar l'hotel aquest mateix dilluns. "Ni nosaltres els hem donat cap explicació, ni ens l'han demanat", explica en David, que gestiona l'establiment. "La família està destrossada. Nosaltres hem estat fent cues per votar, i ara ens assabentem que hem tingut a aquesta gent a casa", explica. Aquest matí, una quinzena de policies ha abandonat l'establiment, però la resta es resistia a marxar. Quan han vist que no els servirien dinar, han vist que la decisió anava seriosament i han començat a pagar –ho fan de forma individual– i marxar.A més, alguns establiments de Calella han mostrat la seva repulsa a les càrregues policials ocorregudes durant el referèndum . Un bar de la població ha deixat ben clar en una pissarra que no serveixen menjar "a les forces d'ordre públic no autonòmiques", i que no volen tampoc "els seus serveis". És una mostra del rebuig que mostra la ciutadania d'aquesta població, on hi ha allotjats uns 200 policies espanyols en un hotel.

