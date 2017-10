Jordi Cuixart: «La garantia del dret a l'autodeterminació passa per una vaga que aturi el país»

Jordi Cuixart Foto: Adrià Costa

L'endemà del referèndum i en les hores prèvies a la vaga general convocada pel sobiranisme civil, el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, atén. Són "hores greus" per al país -com acostuma a repetir- i Cuixart subratlla la necessitat d'aconseguir que l'aturada d'aquest dimarts paralitzi Catalunya per fer més sorollós el missatge de resistència. Entén que l'èxit de la vaga contriburia a enviar un missatge clar a la Unió Europea, interpel·lada com a mediadora pel propi Govern. El president d'Òmnium anima els ciutadans a mobilitzar-se per condemnar la repressió, i defensar els drets dels catalans i les seves institucions.- Primer de tot, condemnem enèrgicament, i una vegada més, la repressió sistemàtica de l'Estat, que aquest diumenge va deixar més de 800 ferits. Per tant, tota la solidaritat i afecte als ferits i les seves famílies. En segon lloc, vull destacar el coratge del poble de Catalunya que, observant com la repressió i la violència s'exercia als col·legis electorals, no van desistir de defensar la democràcia amb una actitud pacífica i tolerant. Això representa un punt d'inflexió. En tercer lloc, més de 2,2 milions de persones van anar a votar i, independentment de l'aclaparadora victòria del sí, cal destacar que més de 700.000 persones no van poder expressar-se perquè el seu col·legi electoral va patir la intervenció dels cossos de seguretat de l'Estat. Es demostra un cop més que aquest poble, quan se'l convoca, respon, fins i tot en un escenari de violència descarnada com vam poder veure aquest diumenge als carrers de Barcelona i de tot Catalunya. I, una quarta qüestió, vull transmetre un agraïment profund a tots els voluntaris que s'hi van deixar la pell, el Govern de la Generalitat i els 15 represaliats que van ser detinguts en defensa del referèndum.- Fem una crida a tothom a participar d'aquesta aturada de país, que s'expressa en una vaga general. Que tota la ciutadania surti al carrer davant de la vulneració dels drets bàsics de forma sistemàtica. El que volem reivindicar és la defensa de les institucions pròpies i també de la nostra voluntat de ser com a país. Aquesta crida té un objectiu molt clar: aturar tot el país i demostrar a l'Estat que el poble de Catalunya no ha renunciat ni renunciarà per la violència al seu dret a l'autodeterminació. Per tant, ple suport al mandat democràtic del Parlament de Catalunya. Com a entitat donem total suport a la crida de la Taula per a la Democràcia, però també, i ho fem de manera explícita, a tots aquells altres col·lectius que entenen que també s'han d'expressar en forma de vaga general o qualsevol tipus de reivindicació. Per tant, l'objectiu de les entitats sobiranistes, i d'Òmnium en particular, és que demà cal aturar tot el país com a demostració de força sense precedents. I estem convençuts que així serà.- Volem agrair la complicitat de tots els sindicats del país sense excepció en la defensa dels drets nacionals i socials de Catalunya. Estem convençuts que tots ells faran tot allò que sigui possible perquè aquesta aturada es produeixi i tingui un resultat històric. No entendríem que fos d'una altra manera. Quan parlem d'una aturada del país, parlem de tots els sectors de la societat i no només dels sindicats, també parlem de les patronals. Estem parlant d'un gran exercici de responsabilitat col·lectiva que fem els catalans i catalanes en defensa de la democràcia i contra la repressió de l'estat espanyol. Dit això, no renunciem ni renunciarem mai a les nostres institucions i, per això, és crucial que els carrers estiguin plens de gent i que el país quedi literalment aturat des de primera hora del matí fins a darrera hora de la nit.- La garantia que el poble de Catalunya segueix el seu camí cap a l'autodeterminació passa per una vaga que aturi el país, i demostrar que el poble de Catalunya s'autogoverna i decideix quines són les lleis que aprova el seu Parlament. L'atac contra les institucions del poble de Catalunya no és res més que un intent de fer que el poble de Catalunya no decideixi lliurement el seu futur. I, per tant, si nosaltres defensem les nostres institucions, estem cridant també a la llibertat del poble de Catalunya.- Demanem empara com a ciutadans de la Unió Europea perquè aquest diumenge van ser vulnerats drets de ciutadans de la Unió Europea. I no només ahir, també durant aquestes darreres setmanes, amb una militarització en tota regla de Catalunya. Demanem aquesta empara i estem segurs que cada dia aniran sortint més veus que diran que això és una vulneració sistemàtica dels drets humans. El fet que l'aturada d'aquest dimarts sigui tot un èxit és un missatge clar a la Unió Europea. És una manera de dir que el poble de Catalunya no només no es fa enrere sinó que agafa més embranzida que mai per culminar aquest procés d'emancipació nacional.- Estem convençuts que les institucions estaran a l'altura del moment històric i del mandat de les lleis del referèndum amb una declaració d'independència, que ha de ser el tret d'inici de la negociació amb la comunitat internacional i l'estat espanyol per acabar existint en el concert de les nacions del món. No tenim cap dubte que el Parlament estarà a l'altura i serà fidel a allò aprovat a la llei del referèndum. A finals de setmana hauríem de tenir la feina feta.

