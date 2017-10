VÍDEOS Així va enregistrar la policia espanyola les càrregues contra els votants a Girona

Davant els fets d’ahir a la ciutat de Girona, la batllessa Marta Madrenas i els portaveus dels grups municipals de CiU Carles Ribas, ERC-MES Maria Mercè Roca, i CUP-Crida per Girona Laia Pèlach, han acordat un comunicat conjunt en què anuncien que posaran una querella criminal contra la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, des dels màxims responsables polítics "fins als agents executors de la barbàrie, física i moral".D'altra banda, durant l'acte de presentació d'aquest comunicat s'ha pogut tenir coneixement d'un vídeo que acredita la voluntat d’actuar de manera desproporcionada vers la gent i que referma els signants del comunicat "en els motius que ens portaran a presentar aquesta querella criminal".Televisió de Girona ha tingut accés a una càmera go pro de la policia espanyola moments abans que entressin a l'Escola Verda. Aquí a baix el podeu veure.Ahir la Policía Nacional i la Guardia Civil van carregar indiscriminadament en col·legis electorals gironins i van provocar 134 ferits només a la ciutat. Girona, ciutat amb una clara majoria social independentista, va ser especialment castigada dins els operatius policials dissenyats ahir per l’Estat Espanyol. Les dades d’atencions hospitalàries confirmen que l’operatiu a Girona va ser el més cruent proporcionalment del país.En el comunicat s'exigeix la retirada de tots els efectius policials que han portat aquesta violència "a una ciutat pacífica, que vol viure en pau, i que ahir va a sortir a votar en massa malgrat l’ambient de tensió i terror que van portar els agents de la Policia Nacional i la Guardia Civil. Una situació de setge que es manté, amb ostentacions ben visibles encara avui a la ciutat". En aquest sentit, Marta Madrenas ha acordat elaborar un inventari amb la relació de danys en els equipaments municipals afectats per la violència policial.Els tres grups exigiran la dimissió del delegat del govern de l’Estat a Catalunya Enric Millo, i iniciaran els tràmits per declarar-lo persona non grata.L'Ajuntament se suma, a més, a l’aturada de país programada per demà, i es convida a tots els ciutadans que s’hi sumin.

