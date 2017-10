El Bisbat de Vic també condemna la violència de l'1-O

Romà Casanova, en una imatge d'arxiu. Foto: Adrià Costa

El Bisbat de Vic condemna, com d'altres bisbats de Catalunya, la violència dels incidents que es van viure a la jornada d'aquest diumenge en el referèndum de l'1-O. Tal com ha pogut saber, l'editorial del full diocesà de diumenge anirà dedicada al rebuig de la violència injustificable.Precisament aquest diumenge, Romà va recomanar que en lloc de la litúrgia dominical se celebrés la missa per la justícia i per la pau en totes les esglésies del Bisbat. Tal com avançava aquest mitjà, no ha transcendit si el Bisbe va anar a votar o no