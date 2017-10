«Els nostres avis no es toquen»: concentració a Via Laietana contra a policia espanyola

VÍDEO Crits d'"fora les forces d'ocupació" a la concentració davant la delegació del govern espanyol a Barcelona https://t.co/eVS1kduxes pic.twitter.com/ffdS8KvqBP — NacióDigital (@naciodigital) October 2, 2017

Avionetes de paper contra la policia espanyola Foto: Isaac Meler

Via Laietana, BCN, avui. Indignació dels conductors amb la policia espanyola. pic.twitter.com/5suxic0B05 — David González Rubio (@Davizgonrub) October 2, 2017

[8:00] Pitos a la Policía Nacional. Así amanece el centro de Barcelona #CatalanRederendum pic.twitter.com/byQtqdTCDq — Manuel Viejo (@LoloViejo) October 2, 2017

L'endemà de la brutal violència policial contra el referèndum, la policia nacional ha rebut una xiulada monumental mentre les furgonetes del cos circulaven per la Via Laietana. Unes dues centes persones s'han concentrat aquesta tarda davant la lúgubre Jefatura Superior de la Policia Nacional a Barcelona. Allà, els concentrats han cridat consignes defensant el referèndum amb la ironia pròpia d'aquests últims dies, i en contra de la policia espanyola, com ara "els nostres avis no es toquen" o "les urnes no mosseguen".La violència policial va deixar ahir prop de 900 ferits, alguns d'ells de greus. Agents de la policia espanyola i de la Guàrdia Civil van entrar a col·legis per treure'n les urnes i les paperetes amb que milers de persones intentava exercir el seu dret a vot. Els manifestants de Via Laietana han aprofitat algunes de les paperetes que van sobrar per fer avionetes de paper i "llançar-los" contra els agents de la policia espanyola.Aquí podeu veure la xiulada que ha rebut la policia espanyola:

