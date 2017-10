El ple per aplicar el mandat de l'1-O se celebrarà «probablement» a finals de setmana

Fins dimecres vinent no es farà públic quin dia el Parlament debatrà com aplicar els resultats del referèndum de l'1-O. Serà llavors quan la junta de portaveus es tornarà a reunir i Junts pel Sí farà una proposta sobre data per celebrar un ple "específic sobre les conseqüències de l'1-O", dia en què també es debatrà quin format tindrà la jornada parlamentària. Aixó ho ha anunciat el president del grup de Junts pel Sí, Lluís Corominas, que ha comparegut aquest dilluns després de la reunió de la junta de portaveus, per bé que també ha assenyalat que aquest ple serà "probablement" aquesta setmana -sense descartar el cap de setmana- o, "com a màxim", a principis de la vinent.Tot i això, Corominas ha assegurat que ja hi ha un acord amb la CUP per a la data i el format del ple i, en aquest sentit, ha recordat que la llei del referèndum especifica que aquest ple ha de tenir lloc al cap de dos dies de la proclamació de resultats -que encara estan recomptant-se- i, en ell, s'hi ha d'"efectuar la declaració formal de la independència de Catalunya, concretar els seus efectes i iniciar el procés constituent". No ha asseverat, per tant, que en aquest ple s'hagi d'aprovar necessàriament una declaració unilateral d'independència, sinó que ha posat més èmfasi en les conseqüències del referèndum.

