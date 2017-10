De Kosovo a Colòmbia: els precedents de la mediació que demana Catalunya

Es que tampoc els hi fa falta, el que el importa de veritat es com s'ho pren el parlament europeu, i ja s'ha vist. Europa no vol més estats, massa lio, per aquest camí res de res.



I tampoc res de fer un "compromise" (com diuen els diputats de la UE en anglés). Aquesta paraula ni existeix en castellà (no significa "compromiso" sino "concesió recíproca"), i "pactar" vol dir arribar a un acord, però no que hagi un "compromise" en l'acord. Exemple: la disposicio adicional tercera de l'estatut.



El concepte no esta dins del seu marc cultural, res a fer.