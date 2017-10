La policia espanyola carrega ara contra un jove en bici a Lleida al crit de «catalufo»

Continuen provocant. Aquest matí a Lleida. pic.twitter.com/C3P1j5MJau — Xavi Chica (@xavichica) 2 d’octubre de 2017

La Policia Nacional ha carregat aquest dilluns al migdia contra un jove que anava en bicicleta per la Rambla Ferran de la ciutat de Lleida. El noi, que havia participat a la manifestació contra la repressió policial , hauria fet un gest despectiu amb la mà als agents, que han sortit de les furgonetes que hi havia aparcades proclamant insults com "catalufo". L'exabrupte ha estat respost pel noi al crit de "feixistes".Els policies han aconseguit interceptar el jove, que ha estat "caçat" per dos policies abans d'escapolir-se de la retenció. Fins al lloc dels fets hi han aparegut almenys una desena d'agents davant la mirada de nombrosos veïns.

