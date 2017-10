VÍDEO Xiulada monumental contra la policia espanyola a la Via Laietana de Barcelona

Via Laietana, BCN, avui. Indignació dels conductors amb la policia espanyola. pic.twitter.com/5suxic0B05 — David González Rubio (@Davizgonrub) October 2, 2017

[8:00] Pitos a la Policía Nacional. Así amanece el centro de Barcelona #CatalanRederendum pic.twitter.com/byQtqdTCDq — Manuel Viejo (@LoloViejo) October 2, 2017

L'endemà de la brutal violència policial contra el referèndum, la policia nacional ha rebut una xiulada monumental mentre les furgonetes del cos circulaven per la Via Laietana. La violència policial va deixar prop de 900 ferits, alguns d'ells de greus. La societat catalana ha condemnat aquest migdia aquests actes amb una aturada de quinze minuts, just el dia abans de l'aturada general prevista per aquest dimarts.Aquí podeu veure la xiulada que ha rebut la policia espanyola:

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)