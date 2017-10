Establiments de Calella es neguen a atendre a la policia espanyola

Cartell d'un establiment a Calella. Foto: Ràdio Calella TV

Demano als hotelers d #Calella q amb el q està passant a #Catalunya reflexionin profundament si aquestes imatges es poden tolerar #dignitat pic.twitter.com/3PsBxE3fEL — Montse Candini (@montsecandini) 1 d’octubre de 2017

Alguns establiments de Calella (Maresme) han mostrat la seva repulsa a les càrregues policials ocorregudes durant el referèndum . Un bar de la població deixa ben clar en una pissarra que no serveixen menjar "a les forces d'ordre públic no autonòmiques", i que no volen tampoc "els seus serveis". És una mostra del rebuig que mostra la ciutadania d'aquesta població, on hi ha allotjats uns 200 policies espanyols en un hotel.Precisament aquests policies van carregar ahir a la nit contra alguns manifestants que estaven cridant a les portes de l'hotel, deixant a una noia ferida, que va haver de ser traslladada a l'hospital. El grup hoteler de l'establiment ha expressat a través de les xarxes socials que no acollirà més a les seves instal·lacions a efectius de la policia espanyola. L'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, ja havia demanat "reflexió" al sector hoteler local.

