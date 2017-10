El Palau de la Música i L'Auditori secunden la vaga general d'aquest dimarts

L'Orquestra de Cadaqués, al Palau de la Música Catalana Foto: Orquestra de Cadaqués

La La Fundació Orfeó Català- Palau de la Música L'Auditori i el Museu de la Música se sumen a l'aturada general d'aquest dimarts convocada com a resposta a l'acció violenta i la repressió dels cossos policials espanyols durant la jornada del referèndum. El Palau de la Música ha manifestat el seu "enèrgic rebuig" davant les "desmesurades accions" de la Guàrdia Civil i la policia espanyola aquest diumenge i avança que tancarà portes dimarts.

El Palau ha lamentat a través d'un comunicat l'actuació contra persones que "van voler expressar el seu dret a decidir" i ho consideren un "greu atac contra la democràcia, la llibertat d’expressió i dels drets fonamentals", que no poden "obviar". Avancen que tant la Fundació com l’Associació Orfeó Català continuarà "fent costat" a la "voluntat del poble de Catalunya" en la defensa de la seva cultura i identitat, "expressada sempre d’una manera cívica, pacífica i exemplar".En aquest sentit, L'Auditori i el Museu de la Música també se sumaran a l'aturada general convocada com a resposta a la "greu vulneració" de drets i llibertats contra la ciutadania de Catalunya per la repressió de la policia espanyola i la Guàrdia Civil. En aquest sentit, cancel·la les activitats previstes i, d’acord amb el Quartet Casals, s’anul·la el primer dels tres concerts de la Integral Beethoven que havia d’inaugurar de la Temporada de Música de Cambra a les vuit del vespre.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)