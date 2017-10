La Divina Pastora de les Escodines va amagar una urna de la possible visita policial a Manresa

Si alguna cosa ha demostrat el referèndum i els seus preparatius és la gran capacitat d'enginy de la població per escapar-se de les imposicions de l'Estat. Així, si durant el cap de setmana alguns voluntaris van treure les portes dels col·legis electorals per evitar que fossin precintats, diumenge al vespre alguns col·legis se les van pensar totes per evitar que la Guàrdia Civil trobés les urnes.Aquest és el cas del col·legi del Casal de les Escodines a Manresa que, davant l'insistent rumor de la proximitat de la Guàrdia Civil, van decidir amagar les tres urnes que tenien més vots i deixar-ne a la vista les dues més buides. Una de les urnes amagades va tenir com a destí convertir-se en púlpit de la figura de la Divina Pastora que hi ha al casal. Una cortina i dos ciris van fer la resta de l'efecte.

